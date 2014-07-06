به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر توفیق با اشاره به اهميت سياستگذاري در بخش هاي آموزش و پژوهش، فناوري، صنايع نوين و فناوري اطلاعات تصريح كرد: دراين راستا تمامي هدف گذاريها بايد با برنامه ريزي دقيق صورت بگيرد .

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: پژوهشها و آموزشها بايد ماموريتگرا باشدو ضرورت دارد بستر سازي لازم در اين خصوص انجام پذيرد.

وی در ادامه با بيان اينكه اقدامات در نظر گرفته شده بايد در جهت كاهش هزينه ها ، افزايش كيفيت توجه به كاهش وابستگي و توسعه بازار باشد خاطرنشان كرد: از اين رو نيازمنديم تا در بخش فناوريهاي نو و صنايع پيشرفته بيش از گذشته تلاش كنيم.

توفیق با بيان اينكه نوآوري در محصول و در فرايند بسيار حائز اهميت است ابراز اميدواري كرد؛ با خلق فناوريهاي جديد و رفتن به سمت تجاري سازي و حمايت از شركتهاي دانش بنيان و صنايع نوين بتوانيم در توسعه هر چه بيشتر اين مسير كمك كنيم.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به سياستهاي اقتصادي ابلاغي مقام معظم رهبري افزود: دراولين بند از اين سياستها به موضوع فعالسازي همه امكانات علمي كشور بمنظور توسعه كارآفريني اشاره شده است.

وي افزود: همچنين در اين سياستها مقوله ‌اقتصاد دانش بنيان، اجراي نقشه علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري آورده شده است كه همه اين موارد گوياي جايگاه و اهميت پرداختن به صنايع نوين است.