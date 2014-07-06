لزوم برنامه ریزی منسجم برای اجرای فریضه امر به معروف در مدارس آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پاشایی قبل از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با بیان این مطلب اظهار داشت: با وجود منابع غنی اسلامی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی بهترین بستر برای استقرار امر به معروف و نهی از منکر است.

وی با اشاره به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در دین مبین اسلام افزود: نمود عینی احکام فقهی دیگر نیز در قالب امر به معروف و نهی از منکر اتفاق می افتد.

پاشایی در ادامه افزود: آموزش واجبات دینی همانند نماز و سایر احکام شرعی خود به نوعی امر به معروف است.

مدیر کل آموزش و پرورش لازمه اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در سیستم تعلیم و تربیت را برنامه ریزی منظم و منسجم عنوان کرد و گفت: فریضه امر به معروف و نهی از منکر با برنامه های متنوع فرهنگی، هنری، ورزشی در مدارس قابل اجراست.

وی همچنین خواستار تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای ترویج امر به معروف و نهی از منکر در آموزش و پرورش شد.

پاشایی در پایان بر اجرای برنامه های توام با شادی و نشاط متناسب با ذائقه مخاطبان در زمینه امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و افزود: باید این گونه برنامه ها تقاضا محور باشد تا از اثر بخشی بالایی برخوردار شود.