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۱۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۰۸

بنیاد شعر و ادبیات داستانی و برگزاری دو کارگاه آموزشی

بنیاد شعر و ادبیات داستانی و برگزاری دو کارگاه آموزشی

بنیاد شعر و ادبیات داستانی دو کارگاه آموزشی با موضوع مبانی داستان کوتاه و اقتباس ادبی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی «شناخت مبانی داستان کوتاه» با تدریس محمدجواد جزینی از یکم مرداد ماه هر دوشنبه پذیرای علاقمندان به داستان‌نویسی خواهد بود.

موضوع این کارگاه 8 جلسه‌ای، عناصر داستان کوتاه، سوژه، پیرنگ، شخصیت، فضا، شروع و پایان است.

همچنین «کارگاه اقتباس» با محوریت «انتقال مفاهیم ساختاری متن داستانی به متن نمایشی»با تدریس دکتر مجید آقایی از 13 مرداد چهارشنبه‌هادر سرای داستان برگزار می‌شود.

نام‌نویسی در کلاس‌های آموزشی بنیاد شعر و ادبیات داستانی از 21 تیر در محل این بنیاد  انجام می‌شود.

کد مطلب 2326065

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