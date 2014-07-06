13 کشته بر اثر تیراندازی در کنیا/ درگیری و انفجار در نیجریه و سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از کشته شدن 13 نفر بر اثر تیراندازی در مرکز تجارت هندی در نزدیکی شهر مپکتونی در منطقه ساحلی و گردشگری لامو در کنیا خبر داد.



سخنگوی گروه تروریستی الشباب وابسته به القاعده نیز پیش از انتشار این خبر از کشته شدن 10 نفر در جریان حمله جدید در منطقه ساحلی کنیا خبر داده بود.



این رسانه غربی همچنین از کشته شدن 53 نفر از اعضای بوکوحرام و شش نظامی در جریان درگیری در شهرک دامبو در شمال شرق نیجریه خبر داد.



در همین رابطه کریس اولوکولادی سخنگوی ارتش نیجریه از کشته شدن 53 شبه نظامی و پنج سرباز و یک افسر ارتش در واکنش به حمله گروه بوکوحرام به یک پادگان و مرکز پلیس این شهر در استان بورنو خبر داد.



آسوشیتد پرس نیز با اشاره به کشته شدن چهار نفر و زخمی شدن هفت کودک بر اثر انفجار در نزدیکی ساختمان پارلمان در پایتخت سومالی اعلام کرد که گروه الشباب مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت.