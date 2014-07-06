تذکر شدید رسایی نسبت به یک روزنامه و پاسخ لاریجانی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی حمید رسایی نماینده مردم تهران در تذکر شفاهی با اشاره به اینکه تذکر بنده درباره وظیفه هیات رئیسه نسبت به حفظ شان نمایندگان مجلس است گفت: متاسفانه هر از چند گاهی در برخی رسانه های یک جریان سیاسی خاص اتهاماتی متوجه مجلس می شود که پیگیری حقوقی هم نمی شود.

وی افزود: در دولت معاونت حقوقی فعال است اگر کسی به کلیات دولت اتهامی را وارد کند، پیگیری حقوقی می شود. من یکبار خدمت شما پیشنهاد دادم که باید این اقدام برای مجلس صورت گیرد هر چند ما از نقد استقبال می کنیم، اما برخی از حرف ها اتهام است.

رسایی ادامه داد: هفته گذشته در یک روزنامه ادعا شده است که وزارت امور خارجه حاضر به بحث با مجلس در موضوع هسته ای نشد چون برداشت وزارت خارجه این بود که از این جلسات برای جاسوسی از روند مذاکرات استفاده می شود.

نماینده مردم تهران گفت: آیا وزارت امور خارجه چنین برداشتی را به این روزنامه اعلام کرده است که من بعید می دانم اما این روزنامه در حالی با بی حیایی تمام، نمایندگان مجلس را متهم به کمک به جاسوسی در موضوع هسته ای می کند که در ایام فتنه و کودتای سال 88 برخی از خبرنگاران آن به همین دلیل بازداشت شدند.

وی افزود: یکی از خبرنگاران این روزنامه همین الان به دلایل مختلف بازداشت است و مسئولین روزنامه می دانند که وی چرا بازداشت است . اعلام کنند تا مردم بدانند مفهوم جاسوسی چیست.

رسایی ادامه داد: روند این روزنامه همواره حمایت از مجلس ششم است که تعداد زیادی از نمایندگان همسو با مدیرمسئول این روزنامه در حال حاضر یا در سازمان های جاسوسی غربی هستند و یا در رسانه های منتسب به این سازمان ها به عنوان کارشناس صحبت می کنند.

این نماینده مجلس گفت: علاوه بر اینکه هیات نظارت باید این مسائل را پیگیری کند، هیات رئیسه هم واحد حقوقی می‌خواهد تا در این گونه موارد نسبت به موضوعات این چنینی فعال باشد. مجلس همیشه از تیم مذاکره کننده حمایت کرده به شرط اینکه از خط قرمزهایی که رهبری تعیین کردند، به ویژه در بیست فروردین امسال، عبور نشود.

به گزارش مهر، علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر بیان کرد: ملاک همین است که چارچوب های نظام را در مذاکرات رعایت کنند و رسانه ها هم باید توجه داشته باشند که ادب حکومتی را در این زمینه ها رعایت کنند.