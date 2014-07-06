ابوالفضل گائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فرهنگ و اقتصاد، ارتباطی معنادار و دوسویه با یکدیگر دارند اظهار کرد: نامگذاری امسال از سوی رهبر حکیم و فرزانه انقلاب نشان داد که فرهنگ و اقتصاد هر دو در یک ردیف و راستا قرار دارند.

وی ادامه داد: در یک جامعه اسلامی، فرهنگ و اقتصاد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند و بر این مبنا، حاکم و مسئول در چنین جامعه‌ای، نمی‌تواند و نباید نسبت به چنین مقولات بنیادینی که با زندگی روزمره مردم سر و کار مستقیم و غیرمستقیم دارد، بی‌تفاوت یا کم تفاوت باشد.

مدیرگروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه افزود: امروز عموم مردم کشور ما به لحاظ معیشتی در فشار و تنگنا هستند و وقتی که چنین باشد طبعاً فرهنگ نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، بنابراین اگر ما بتوانیم رفاه و معیشت کفایتمند را برای توده‌های ملت به وجود بیاوریم، مردم فارغ البال می توانند در فضای گفتمان عقلانی به رشد و پویایی و توسعه فرهنگ ایرانی و اسلامی در حد و توان خود کمک کنند و در چنین شرایطی کمتر شاهد آفت‌ها و آسیب‌های موجود در عرصه فرهنگ خواهیم بود.

فرهنگ، دغدغه مسئولان است

گائینی تاکید کرد: خوشبختانه امروز فرهنگ، کم و بیش دغدغه مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی است که همین امر، امیدوارکننده است. گرچه فرهنگ در جامعه چندان یک جریان عینی و محسوس نیست که قابل رؤیت باشد اما حضور و تاثیرش آنچنان قوی است که ساختارهای جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی یکی از دغدغه‌های اصلی مقام معظم رهبری را همین موضوع دانست و تاکید کرد: با توجه به اینکه فرهنگ ما فرهنگ اسلامی است مسئولان و مدیران جامعه باید بن مایه‌های اصلی فرهنگ اسلامی را شناسایی و تقویت کنند و ساختارهای جامعه نیز از این موضوع بهره مند شوند.

مدیرگروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: یکی از بایسته‌ها و ضرورت‌های جامعه اسلامی علاوه بر مساله نیازشناسی، تکیه بر عقلانیت است که در فرهنگ دینی ما نیز به شدت مورد تاکید قرار گرفته است.

گائینی تاکید کرد: برخلاف برخی فرهنگ‌های غربی که صرفاً یک مقوله نهادی به شمار می روند، فرهنگ اسلامی مبتنی بر عقلانیت است و از این رو ما هر قدر بتوانیم این عقلانیت را تقویت کنیم در زمینه بسط و توسعه فرهنگ گام برداشته و مردم را بیش از پیش با الزامات توسعه فرهنگی آشنا و درگیر ساخته‌ایم. از این حیث به اعتقاد بنده، مسئولان کشور از جمله متولیان دست اندرکار ساحت فرهنگ باید با توسل به شیوه‌های گوناگون همچون سخنرانی، فعالیت‌های رسانه‌ای و امور تبلیغی دیگر به ترویج عقلانیت در جامعه اهتمام ورزیده و همه سعی و تلاش خود را مصروف دارند تا این مساله به یک گفتمان مستمر و پایدار تبدیل شود.

میراثی که به دست ما رسیده

به گفته مدیرگروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چنانچه این گفتمان ساری و جاری شود ساختارهای جامعه نیز از برکات و دستاوردهای آن منتفع و بهره‌مند خواهند شد بنابراین لازم است که مسئولان احساس کنند که فرهنگ به عنوان یک میراث به دست ما رسیده و در فرهنگ شیعی ما باید حافظ چنین میراث گرانسنگی باشیم.

وی اظهار کرد: فرهنگ ایرانی و اسلامی ما درون مایه‌های بسیار قوی‌ای دارد و اینها ریشه در عقلانیت و منطق دارد؛ از این رو هر مقدار این عقلانیت و منطق را از طریق نهادها که عهده‌دار این امر هستند گسترش و توسعه بدهیم به همان میزان می‌توانیم به بحث فرهنگ و توسعه هدفمند فرهنگی کمک کنیم.

گائینی تاکید کرد: اگر امروز صحبت از این می شود که کشور ما در مواجهه جدی با تهاجم فرهنگی است و مقام معظم رهبری به درستی و صراحت از شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی نام می برند، راه مقابله اش همین است که ما گفتمان عقلانی را در جامعه رشد و ارتقا ببخشیم و در مواجهه و مقابله با فرهنگ‌های دیگر، به ویژه از نوع مهاجم، ضمن حفظ نگاه انتقادی مان به توسعه عقلانیت و امید کمک کرده و مراقب باشیم که به جهت وجود مشکلات و آسیب ها، فضای نااُمیدی و منفی نگری در جامعه حاکم نشود.

وی گفت: از سوی دیگر ما باید از توان فکری و ایده های نخبگان در راستای شکوفایی و تحولات فرهنگی استفاده لازم را ببریم و همچنین همان طور که رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند مردم و توان و ظرفیت بسیار بالای آن ها را در این امور مشارکت دهیم تا نتایج مورد نظر را در بازه های زمانی کوتاه مدت و میان مدت به نظاره بنشینیم.

موفقیت‌ها در پرتو مدیریت و فرهنگ جهادی حاصل می شود

گائینی به نکات دیگری که از شعار امسال دریافت می‌شود اشاره کرد و گفت: لازمه ایجاد تحول و پویایی لازم در اقتصاد و فرهنگ توجه به دو اصل کلیدی است؛ نخست تحقق عزم و اراده ملی در سایه یک همدلی بزرگ میان مردم، مسئولان و نخبگان و دوم هم تکیه بر مدیریت جهادی. چرا که ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی اگر موفقیت و دستاوردی داشته‌ایم به عنایت الهی و در پرتو مدیریت و فرهنگ جهادی حاصل شده است.

وی اظهار کرد: ما چه در عرصه سیاست گذاری و چه در عرصه عمل و اجرا نیازمند عزم ملی و مدیریت جهادی هستیم و می بایست ضمن بهره گیری از تدبیر و اندیشه، با فرهنگ جهادی به کار جهادی بپردازیم و در برابر مشکلات و سختی ها به هیچ وجه امید خود را از دست ندهیم.

مدیرگروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه افزود: ما در دهه اول انقلاب و در آن سال های بسیار سخت و دشوار با داشتن نیروهای مخلص و جان بر کف و با تکیه بر ایمان، عقلانیت و خرد فردی و گروهی توانستیم به خوبی از بحران ها عبور کرده و کشتی انقلاب را به ساحل امن امروزین آن برسانیم.

به گفته وی برای ادامه مسیر نیز نیازمند این روحیه جهادی و ایمانی به خصوص در میان مسئولان هستیم تا بتوانیم در برابر تهدیدات به خوبی پاسخگو بوده و از ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی به درستی دفاع کنیم.

گائینی تصریح کرد: پیوند رویکرد ایمانی و ارزشی با مدیریت عقلانی و تدبیر و اُمید می‌تواند همچون گذشته ما را در برابر بحران‌های اقتصادی و فرهنگی با موفقیت و سربلندی روبرو سازد البته به شرط آن که همان طور که اشاره شد، در بین مردم و مسئولان همچنین نخبگان اعم از حوزوی و دانشگاهی فرهیخته شاهد همدلی و همفکری در سطح کلان ملی باشیم.