مجتمع خدماتی رفاهی محور الیگودرز - اصفهان 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحمانی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر یک مجتمع خدماتی و رفاهی در محور الیگودرز - اصفهان در حال احداث است که نزدیک به 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه برای تکمیل این مجتمع دو میلیارد تومان مصوب شده تا تکمیل شود افزود: در صورت بهره برداری از این مجتمع خدماتی رفاهی برای 10 نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان با بیان اینکه هنوز بانک رفاه با پرداخت تسهیلات به این مجتمع موافقت نکرده است افزود: با توجه به محل قرارگیری این مجتمع و نیازمندی منطقه به وجود یک مجتمع خدماتی و رفاهی انتظار می رود بانک رفاه استان بری تکمیل این پروژه کمکهای لازم را انجام دهد.

رحمانی با بیان اینکه باید بانک عامل مجوز داده شده از سوی این اداره کل را به عنوان یک مولفه مهم قبول داشته باشد، عنوان کرد: گفته شده که برای تکمیل پمپ بنزین مجتمع نیاز به مجوز شرکت نفت است که در این زمینه نیز پیگیری خواهد شد.

معاون بانک رفاه استان لرستان نیز در این رابطه گفت: مطابق مصوبه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان ما آمادگی داریم که بخشی از تسهیلات برای تکمیل مجتمع خدماتی رفاهی محور الیگودرز - اصفهان را در قالب احداث پمپ بنزین این مجتمع بدهیم.

شاپور علیزاده با بیان اینکه تاکنون شرکت نفت برای اعطای مجوز به این پمپ بنزین موافقت نکرده است عنوان کرد: در صورت رفع این مشکل بانک رفاه تسهیلات مورد نیاز در این زمینه را پرداخت خواهد کرد.