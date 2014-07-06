محمد محمدیان تهیه کننده این مسابقه درباره ویژگی‌های آن به خبرنگار مهر گفت: «پله هشتم» همانطور که از نامش بر می‌آید، دارای 8 مرحله اصلی است. در 6 مرحله ابتدایی آن بازی‌های مختلفی وجود دارد که به تناسب حرکت به سمت پله‌های بالاتر در مسابقه سخت‌تر می‌شود اما مرحله هفتم و هشتم به طور ثابت در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: نکته مهم در این مسابقه این است که داوطلبان حضور در مسابقه قبل از شرکت باید یک مشاور برای خود انتخاب کرده و شماره تلفن آن را در اختیار برنامه قرار دهند و این مشاور حداکثر در 2 مرحله مجاز است به شرکت کننده کمک کند.

محمدیان یادآور شد: بنابراین مشورت را می‌توان وجه تمایز این مسابقه با سایر مسابقه‌های تلفنی و ویژگی بارز آن در نظر گرفت. این در حالی است که 2 شرکت کننده در مسابقات تلفنی دیگر همیشه رقیب هم هستند اما اینجا با یکدیگر تعاون و همفکری دارند.

این تهیه کننده درباره آیتم‌های مسابقه توضیح داد: بازی‌های فکری و مبتنی بر هوش و ریاضی در «پله هشتم» مطرح می‌شود. ضمن اینکه بر پایه سوال و مشاوره هم بنا شده است. همچنین سوالات تصویری خاصی درباره فیلم‌ها و سریال‌های شبکه سه سیما در برنامه طرح می‌شود و در هر برنامه حداکثر دو نفر می‌توانند شرکت کنند.

این مسابقه دارای 120 قسمت 30 دقیقه‌ای است و اجرای آن را حسین عباسی و حامد حاجیلو برعهده دارند.