به محض اطلاع از ساخت و ساز غیر مجاز در بستر رودخانه حکم تخریب می گیریم

حسین هاشمی در بازدید از خبرگزاری مهر در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: در سال جاری روند ساخت و سازهای غیر مجاز در تهران کند شده که این کند شدن به دلیل همکاری فرماندار بخشدار قوه قضاییه نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات است.

تخریب 860 واحد غیر مجاز در بستر رودخانه های تهران در 6 ماه گذشته

به گفته وی، سال گذشته 860 واحد غیر مجاز که در بستر رودخانه های استان تهران ساخته شده بودند با مجوز قوه قضاییه تخریب شد چراکه ساخت و ساز در بستر رودخانه صد در صد ممنوع است و روند مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز از این بخش آغاز شده است.

استاندار تهران با اشاره به اینکه در گذشته سابقه نداشت که در تهران این میزان تخریب انجام شود اظهار داشت: در 6 ماه گذشته به طور بی سابقه ای تعداد زیادی از ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر رودخانه ها تخریب شده اند.

ابلاغ ساماندهی فاضلاب و سپتیک واحد های مسکونی حریم رودخانه ها از ابتدای تیر ماه

هاشمی تصریح کرد: سایر ساخت و سازهایی که در کنار رودخانه ها یا حریم رودخانه ها از سالها پیش انجام شده و مردم در آن ساکن هستند نیز دستور ساماندهی آنها به معاونت عمرانی استانداری و محیط زیست ابلاغ شده است.

وی افزود: در این ابلاغیه تاکید شده است که هیچ یک از این ساخت و سازها اجازه ندارند فاضلاب و یا پساب سپتیک را وارد رودخانه کنند چراکه این فاضلابها از طریق رودخانه ها وارد سدها و در نهایت وارد سیستم آب شرب می شود.

برخورد قانونی با متخلفانی که آب رودخانه ها را آلوده می کنند

استاندار تهران با اشاره به اینکه ساماندهی ساخت و سازهای حریم رودخانه ها از جمله اولویتهای استانداری در سال جاری است یادآور شد: با تعامل دستگاهها می توان به طور مداوم این مکانها را رصد کرده و به هیچ عنوان اجازه ورود فاضلاب آنها به داخل رودخانه ها داده نمی شود و هرکس که خلاف این مصوبه عمل کند قانونا با آن برخورد می شود.

به گفته وی، این مصوبه از ابتدای تیر ماه سال جاری به دستگاه های مرتبط ابلاغ شده است و دو رودخانه جاجرود و لواسان در دستور کار فوری قرار گرفته اند.

تخریب فوری ساخت و سازهای غیر مجاز در صورت اطلاع رسانی

وی تاکید کرد: هرکس به استانداری اطلاع دهد که در بستر رودخانه ساخت و ساز جدیدی انجام شده بلافاصله از طریق قوه قضاییه حکم تخریب آن را می گیریم و اقدام می کنیم.

جلسه با حضور وزیر کشور برای تصمیم گیری در خصوص هتل آرینا

وی در خصوص آخرین وضعیت هتل آرینا که در حریم رودخانه جاجرود قرار دارد گفت: ساخت این هتل در دولت قبل انجام شده ولی در حال حاضر کار کارشناسی دقیق از سوی وزارت کشور و استانداری بر روی آن انجام شده و قرار است پس از تکمیل گزارش بازرسی وزارت کشور به همراه گزارش استانداری که در حال حاضر کامل شده است در حضور وزیر در خصوص تخریب این هتل بحث شود.

به گفته وی، در حال حاضر ادامه ساخت این هتل متوقف شده و براساس گزارشات هیچگونه عملیاتی در این هتل انجام نمی شود.