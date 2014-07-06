خیران همچنان پیشرو در تکمیل پروژه های نیمه تمام/ آغاز عملیات بازسازی مدرسه ای 16 کلاسه در کرج

علی بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق قانون سال جاری در صورت مشارکت خیری در تکمیل مدارس نیمه تمام با کمتر از 70 درصد پیشرفت فیزیکی پس از اتمام، آن پروژه به نام خیر به ثبت خواهد رسید.

وی ادامه داد: با وجود این قانون یکی از اهداف برگزاری شانزدهمین جشنواره خیران مدرسه ساز ترغیب خیران برای تکمیل پروژه های نیمه تمام در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه پس از برگزاری این جشنواره باشکوه تعهدات خیران یک به یک در حال تحقق است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان البرز از تکمیل یک پروژه نیمه تمام توسط دکتر اسپرورین خیر مدرسه ساز در ناحیه سه کرج خبر داد و گفت: این خیر تاکنون دو پروژه شامل تکمیل یک مدرسه و ساخت نخستین دبیرستان تربیت بدنی را در کرج به اتمام رسانده است و پیش بینی می شود برای این پروژه نیز حدود 800 تا یک میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار صرف کند.

بهرامی با بیان اینکه مدرسه 16 کلاسه برای مقطع متوسطه اول با زیر بنایی حدود دو هزار متر مربع تکمیل خواهد شد که تاکنون حدود 60 درصد پیشرفت فیزیکی نیز داشته است، تصریح کرد: این مدرسه جزء پروژه های تخریب و بازسازی بوده است که عملیات آن از اواخر سال 91 آغاز و به دلیل محدود بودن اعتبارات دولتی متوقف شده بود.

وی گفت: در کنار این مدرسه سالنی ورزشی با زیر بنای 400 متر مربع نیز وجود دارد و در صورت تمایل این خیر سالن نیز با کمک های خیری تکمیل و در غیر این صورت از طریق اعتبارات دولتی سالن ورزشی نیز تکمیل خواهد شد.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان البرز در پایان اعلام کرد: بر طبق قرارداد منعقد شده تنها ساخت و تکمیل مدرسه در تعهد خیر می باشد.