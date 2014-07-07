ترافیک کرج دوش به دوش پایتخت/ عدم استقبال مردم از حمل و نقل عمومی و نبود زیرساخت مناسب

به گزارش خبرنگار مهر، ترافیک خیابانهای کرج مدتی است فراتر از مرکز شهر و مسیرهای پرتردد به حاشیه شهر نیز کشیده شده است و در این میان تشدید الودگی ناشی از تردد خودروهادر ساعتهای متوالی و هدررفت هزینه و وقت شمار زیادی از شهروندان در حالی ترافیک شهر را از بسیاری جهات شبیه پایتخت کرده که متاسفانه استقبال شهروندان در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی نیز آن گونه که انتظار می رود نیست و از سوی دیگر زیرساخت های حمل و نقل عمومی در شهر کرج نیز از قوت کافی برخوردار نیست اما از همین میزان ناوگان موجود نیز آن گونه که باید از سوی شهروندان استقبال صورت نمی گیرد.

حال به نظر می رسد فارغ از قصه تکراری و کلاف سردرگم ترافیک در کرج که این روزها این جمله را در زبان همه رانندگان و شهروندان جاری می کند که شدیم تهران دوم باید به بررسی دلایل و راهکارهای پیش رو و حتی در برخی موارد همچون ماه مبارک رمضان در برخی ساعات به ضرب العجل اجرای برخی طرح های ترافیکی اندیشید.

این روزها امکان ندارد که از پل فردیس عبور کنی و در ترافیک محدوده پل گرفتار نشوی، ترافیک میدان حافظ و خیابان برغان، فلکه اول گوهردشت، بلوار موذن، خیابان مطهری، میدان کرج، بلوار شیمیایی، چهار راه طالقانی و محدوده میانجاده، حصارک، خیابان مظاهری، 45متری کاج، محدوده میدان طالقانی تا میدان اسبی، درختی، خیابان خیام،دولت اباد و .... خلاصه نقطه نقطه شهر دارای گره های ترافیکی آزار دهنده است که سیستم حمل و نقل درون شهری را نیز با مشکل مواجه کرده است.

معضل وقتی دو چندان می شود که در گوشه گوشه شهر نیز برخی خیابانها و مسیرها مسدود و با تابلوی عملیات عمرانی و اصلاح هندسی مسیر را چند برابر می کنند و همین امر به ترافیک دامن می زند، و باید مسئولان امر فکری به حال زمان بندی اجرای این چنین طرحهایی بکنند و یا حداقل زمان اجرای آن را به حداقل برسانند تا در این میان شهروندان با مشکل مواجه نشوند.

رشد روز افزون جمعیت و مهاجرت به شهر کرج امروز ترافیک را ازمحدوده مرکزی و پر تردد به حاشیه شهر نیز برده است و به نظر می رسد که در صورتیکه برای اصلاح معابر، تعریض خیابانها، ایجاد پارکینگ و توسعه ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی در این مناطق چاره اندیشی نشود به زودی بحران ترافیک در این مناطق شدت بیشتری خواهد گرفت.

داستان ناتمام قطار شهری کرج نیز گویی در ایستگاه وعده ها مانده و هنوز نتوانسته باری از دوش مشکلات ترافیک کرج بردارد.

اکنون بیش از 11 هزار تاکسی و 1500 دستگاه اتوبوس در سطح شهر فعال هستند که وظیفه جابجایی مسافران را برعهده دارند اما از همین میزان ظرفیت موجود نیز آن گونه باید بهره گرفته نمی شود.

بهره برداری کرجی ها از حمل و نقل عمومی 10 درصد است

معاون خدمات شهری شهرداری کرج به وضعیت ناهمگون حمل و نقل عمومی شهر با توجه به میزان جمعیت اشاره کرد و اذعان داشت: شهر کرج با برخورداری از جمعیت بسیار بالا و میزان مهاجرت زیاد، دارای سهم بسیار پایینی از میزان بهره گیری شهروندان از ناوگان حمل و نقل عمومی است.

مدیرروستا میزان استفاده شهروندان از این سیستم را تنها 10 درصد عنوان کرد و گفت: بهینه سازی مصرف سوخت و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی یکی از اساسی ترین راهکارها به منظور کاهش سفرهای درون شهری و جلوگیری از تردد خودروهای آلوده در شهر است که این امور تاکنون چنان که باید در شهر کرج به اجرا در نیامده است.

معاون خدمات شهری، بخشی از علت عدم تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی بخصوص در بخش خرید اتوبوس را هزینه های بسیار بالا و عدم اختصاص سهمیه کافی برای خرید و تقویت ناوگان از سوی وزارت کشور عنوان کرد.

وی، ایجاد امکانات بی. آر. تی و قطار درون شهری را از ضرورت هایی دانست که به منظور تقویت این ناوگان و تشویق مردم به استفاده از این سیستم باید به امکانات حمل و نقل درون شهری اضافه شود، اما زیرساخت های مناسب برای این احداث امکانات مذکور هنوز در کلانشهر کرج مهیا نیست که این امر نیازمند دوراندیشی و اخذ تدابیر لازم است.

رئيس كميسيون حمل و نقل و محيط زيست و خدمات شهري کرج نیز در خصوص مسئله حمل و نقل و ترافیک در کرج به خبرنگار مهر گفت: حمل‌ونقل درون‌شهري با توجه به افزايش جمعيت و توسعه شهري در تمامي دنيا از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

مریم قهرمانی ادامه داد: در شوراي چهارم، در كميسيون حمل‌ونقل اين موضوع از ابتدا داراي اهميت بالايي بود و حتي در بحث ايجاد بی آر تیرديف بودجه‌اي به اين امر اختصاص داده شده و طرح‌هاي آن تكميل شده است.

اين عضو شوراي اسلامي شهر‌كرج توسعه ناوگان اتوبوسراني و اصلاح خطوط ايستگاه‌هاي اتوبوسراني را از ديگر مواردي نام برد كه در دستوركار ناوگان اتوبوسراني شهر كرج قرار دارد و تصريح كرد: در بسياري از خطوط نيازمند بازنگري و اصلاح هستيم از جمله ايستگاه خط سه‌راه‌حسن‌آباد به طرف شهيدسلطاني كه مشكلاتي را براي بسياري از شهروندان در اين زمينه به‌وجود آورده بود كه خوشبختانه با كمي اصلاح اين مشكل رفع شد.

قهرماني ايجاد خطوط مترو را نيز مرهمي براي حمل‌ونقل شهر كرج و معضل ترافیک دانسته و تاكيد كرد: در بحث حمل و نقل ايجاد و راه‌اندازي هرچه زودتر حتي يك خط، باعث انگيزه و اميد بيشتر در اين مقوله ميان مردم مي‌شد.

وي ادامه داد: قرار نيست همه ايستگاه‌ها با هم راه‌اندازي شود و مسئولان مربوط مي‌توانند به صورت جداگانه ايستگاه‌ها را تكميل و راه‌اندازي كنند.

قهرمانی ورود بخش خصوصي را در تسريع اين امر ضروري دانسته و اذعان كرد: با ورود بخش خصوصي و فاينانس متروي درون‌شهري كرج مي‌تواند در دوره زماني كوتاه‌تري به نتيجه برسد.

نباید در انتظار تزریق بودجه دولتی برای قطار شهری پتانسیلها را هدر داد

وي منتظر ماندن براي تزريق كمك‌هاي دولتي در زمينه قطارشهري را باعث هدررفتن پتانسيل‌ها در اين خصوص خواهد دانسته و افزود: بايد با استفاده از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و بودجه شهري حداقل يكي از خطوط راه‌اندازي شود.

قهرماني با اشاره به اين مطلب كه مردم بايد احساس كنند و ببينند خدمت‌گزاران آن‌ها در حال انجام كار برايشان هستند گفت: متاسفانه در بحث حمل‌ونقل به خوبي عمل نكرده‌ايم.

وي نويد دارد: به خاطر مشكلاتي كه در اين زمينه وجود دارد براي رفع آن امسال رديف بودجه خوبي به حوزه حمل‌ونقل اختصاص داده شده‌ و مردم، مسئولان و استانداري بايد با همراهي يكديگر كمك كنند تا هر چه زودتر يكي از خطوط متروي كرج افتتاح شود.

این عضو شورای شهر کرج در ادامه در خصوص بحث كمربندي جنوبي نيز گفت: بحث كمربند جنوبي در دستور كار قرار گرفته كه از اتمسفر تا آخر مهرشهر ادامه داشته و كمك خواهد كرد كه عمده ترافيك اين محل را ساماندهي كند.

اين مسئول كرج را شاه‌راه مواصلاتي 17 استان نام برده و توضيح داد: راه‌هاي استان و شهركرج بايد به گونه‌اي طراحي شود كه مسافران ترانزيت كه قصد عبور از شهر كرج ندارند از مسيرهاي جانبي كه مورد استفاده مردم شهركرج است گذر نكرده و از راه‌هاي همجوار احداث شده به مسير خود ادامه دهند تا از بار ترافيكي اندكي كاسته شود.

بسیاری از کارشناسان حوزه حمل و نقل ترافیک معتقدند فرهنگسازی میان شهروندان و اجرای سیاست های تشویقی می تواند عامل کلیدی در کاهش حجم ترددهای درون شهری و در نتیجه کاهش ترافیک و آلودگی باشد.

اجرای طرحهای فرهنگی تشویقی، آگاه سازی شهروندان از مزایای بی شمار استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، توسعه خطوط اتوبوس پرسرعت و نیز بهره مندی از کارت بلیط الکترونیک و توسعه ایستگاههای مکانیزه که اخیرا به مرحله اجرا رسید همگی از جمله سیاست های تشویقی این حوزه به شمار می رود.

استفاده از ظرفیت رسانه ها برای اطلاع رسانی بیشتر در خصوص ضروت استفاده شهروندان از وسایل حمل و نقل عمومی می تواند راهکاری برای ایجاد حساسیت در میان مردم و در نتیجه اقدامی مناسب رای عملیاتی شدن استقبال مردم در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی باشد.

بی شک نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در بخش اتوبوسرانی وتاکسی ها نیز به خودی خود عامل اصلی ترغیب شهروندان برای دریافت خدمات بهتر در ترددهای درون شهری خواهد بود.