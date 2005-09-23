به گزارش "مهر" به دنبال احداث و افتتاح خانه فرهنگ و دانش محمد رضا سرهنگي تهيه كننده و سينماگر فقيد سينماي ايران در روستاي چيچال ( يكي از نقاط محروم استان گيلان ) توسط تهمينه ميلاني ، فرهاد مهرانفر و محمد نيك بين ،معاون امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طي پيامي ضمن گراميداشت خاطره زنده ياد محمد رضا سرهنگي از فعاليت ارزشمند بانيان احداث " مدرسه سرهنگي " قدرداني بعمل آورد.

رواط عمومي معاونت سينمايي متن كامل پيام محمد رضا جعفري جلوه به اين شرح منتشر كرده است:

مازنده به آنيم كه آرام نگيريم

موجيم كه آسودگي ما عدم ماست

يادش بخير، كه چون موج دمادم در تب و تاب بود براي رفتن .

رسيدن و آسودن؟ نه او را لحظه اي آرام و خزيده به كنج عافيت نديدم. يكسره شور و سرور حضور بود. براي ديدن ، خوب ديدن و كشف و ثبت حتي جزييات ، او در جستجوي گمشده اي بود و هرچه مي يافت بيشتر از پيش مي جست كه گوهر گرانقدر هويت جمعي ما موضوع و مساله او بود. آنچنانكه با كودكان سرزمين ايران حركت آغاز كرد، از مشرق اين كهن سرزمين تا غربي ترين دامنه هاي زاگرس و از سواحل گرم جنوب و پهندشت كوير مركزي تادامنه هاي سبز در سبز البرز شمالي و به بارنشست در جلوه هايي چند خاصه در درخت جان.

يادش گرامي است، يادتان گرامي باد كه چنين به بناي مدرسه اي دگر باره درخت جانش بخشيديد.

" خانه فرهنگ و دانش محمد رضا سرهنگي " با كاربري مدرسه در فضايي به دست 180 متر مربع براي مقطع دبستان در روستاي محروم چيچال از توابع شهرستان رودبار در استان گيلان چندي پيش توسط سينماگران با هدف تقدير و پاسداشت ياد و خاطره فعاليتهاي ارزشمند محمد رضا سرهنگي در سينماي ايران احداث شد؛ در مراسم افتتاح اين مدرسه جمعي از سينماگران كشورمان از جمله : مرضيه برومند، محمد رضا فروتن ، حميد فرخ نژاد، گلاب آدينه ، امير حسين صديق به همرام مسئولان اداره نوسازي مدارس استان گيلان و مادر زنده ياد محمد رضا سرهنگي حضور داشتند.

محمد رضا سرهنگي ، يكي از قسمتهاي مجموعه " مستند كودكان سرزمين ايران" با عنوان " بچه گرگخا بر بام درفك به دنيا مي آيند" را در روستاي چيچال ساخته بود.