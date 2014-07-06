توسعه زیرساخت روستاهای گردشگری اردبیل در اولویت دستگاه ها قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، قادر تقی زاده ظهر یکشنبه در جلسه توسعه روستاهای هدف گردشگری در اردبیل اضافه کرد: در راستا نیازهای زیرساختی 12 روستاهای هدف گردشگری و 36 روستای دارای اولویت از نظر جاذبه تاریخی و طبیعی و فرهنگی احصاء و جمع بندی شده است.

وی این نیازها را در حوزه های راه های ارتباطی، آب، برق، گاز، مخابرات و برخورداری از تاسیسات اداری از قبیل مرکز بهداشت، مدرسه، پست بانک، شرکت تعاونی و طرح هادی و تابلو معرفی روستایی عنوان کرد.

سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی استان افزود: پس از بررسی این نیازها در جلسه کمیته گردشگری و مصوبه کارگروه تخصصی، لیست مراکز مذکور به منظور تامین زیرساخت های لازم به هر یک از فرمانداری های تابعه ارسال شده است.

وی همچنین از تعیین دهیار برای روستاهای هدف گردشگری خبر داد و متذکر شد: براساس مصوبات کمیته گردشگری استان مقرر شد روستاهای فاقد دهیاری از طریق اداره کل امور روستایی استانداری اردبیل پیگیری و برای این روستاها دهیار تعیین شود.

تقی زاده تصریح کرد: بر همین اساس دهیاران و اعضای شورای روستاهای هدف گردشگری طبق سرفصل اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی 12 ساعت دوره آموزشی طی خواهند کرد.

وی از فرمانداران شهرستان های استان اردبیل خواست با توجه به سیاست سازمان در توسعه گردشگری روستایی تامین زیرساخت روستاهای هدف گردشگری در اولویت برنامه های فرمانداری ها با دستگاه های مرتبط اجرایی باشد.