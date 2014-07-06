شکست پروژه نفوذ داعش به ارتش لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه سیاسی در گفتگو با روزنامه لبنانی الدیار اعلام کرد: تهدیداتی که به تازگی درباره مهاجرت مسیحیان از خاورمیانه مطرح شده، موضوع جدیدی نیست و سابقه آن به چندین سال قبل باز می گردد.

بنابراین گزارش، هدف نهایی از این گونه پروژه های خطرناک ایجاد فتنه میان مسلمانان و مسیحیان در کشورهای مختلف خاورمیانه به ویژه کشوری نظیر لبنان بوده است که البته با توجه به هوشیاری مردم و آمادگی دستگاههای امنیتی این کشور به در بسته خورده و تلاشهای طراحان تجزیه خاورمیانه را به بن بست کشانده است.

این منبع آگاه در ادامه با اشاره به تلاشهای گروه تروریستی داعش برای رخنه و نفوذ در دستگاههای امنیتی لبنان و ایجاد هسته های مخفی در آن، افزود: با هوشیاری مقامات نظامی لبنانی این توطئه که هدفی جز از بین بردن انسجام دستگاههای امنیتی و ارتش لبنان، نداشت شکست خورد. برخی طرفها می خواستند با اجرای مدل وقایع عراق در لبنان، در ارتش لبنان نیز نفوذ کرده اما به هدف خود نرسیدند.

وی همچنین از سران سیاسی لبنان خواست که تهدیدات گردان تروریستی "احرار السنه" را جدی بگیرند و تدابیر امنیتی و حفاظتی لازم را در نظر بگیرند.