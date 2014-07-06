فرهنگ قرآنی در جامعه نهادینه شود/ لزوم تلاش برای حضور جوانان در محافل قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه محصولات قرآنی در جمع خبرنگاران با تبریک ماه مبارک رمضان اظهار داشت: توسعه برنامههای دینی و قرآنی در جامعه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید همواره شاهد برگزاری چنین برنامههایی باشیم.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: از تمامی تلاش گران قرآنی که در این عرصه کمکهای شایانی کرده تشکر می کنم و امید دارم که سالهای بعد پیشرفت روزافزونی در این زمینه داشته باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه ماه رمضان ماه بهار قرآن است تصریح کرد: بوستان ارائه قرآن که به شکل مطلوبی ارائه شده هر چند مقطعی و دائمی باشد بهتر است و باعث انگیزه فراوانتری برای سالهای آینده میشود.
استان بوشهر اندیشمندان دینی بسیاری تربیت کرده است
امام جمعه بوشهر افزود: برگزاری این گونه نمایشگاهها در گسترش و نهادینه کردن فرهنگ قرانی بسیار موثر بوده و ترویج صحیح می تواند جوانان زیادی را به اینگونه محیط ها بکشاند.
وی به تاریخ پرشکوه استان بوشهر در بخش دین و اسلام و قران اشاره کرد و ادامه داد: استان بوشهر دارای اندیشمندان دینی زیادی بوده که که همواره در زندگی مردم این استان سهمی به سزا داشته اند.
آیتالله صفایی بوشهری به ضحور گسترده مردم در برنامهها و نمایشگاههای قرآنی اشاره کرد و اذعان داشت: تا کنون مردم استقبال زیادی از این گونه نمایشگاهها داشته و امیدوارم وقتی فراهم شود تا مردم بتواند بیشتر حضور پیدا کنند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر خواستار ایجاد جاذبه برای مردم به ویژه جوانان در برگزاری برنامههای قرآنی شد و بیان داشت: برگزاری این نمایشگاهها نقش بسیار مهمی در این زمینه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه استان بوشهر یک استان قرآنی است و همواره در این برنامهها پیشتاز بوده است، تاکید کرد: امیدواریم همه مردم در این نمایشگاه حضور یابند و با تلاش مسئولان شاهد برگزاری با کیفیت این نمایشگاه باشیم.
آیتالله صفایی بوشهری خواستار استفاده از تألیفات مؤلفین استانی به صورت ویژه در این نمایشگاهها شد و افزود: امیدواریم نویسندگان و مولفان آثار خود را در این نمایشگاه ارائه دهند تا مورد استفاده عموم قرار بگیرد.
وی ادامه داد: همچنین باید از حضور شخصیتهای اهل قلم قرآنی استان بوشهر در این نمایشگاهها برای ترویج فرهنگ قرآنی استفاده شود ئ بزرگان استان در عرصه قرآن تجلیل شوند.
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