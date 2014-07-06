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۱۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۳۵

بخشعلی پور خبر داد:

مسیرهای راه روستایی شهرستان البرز بازگشایی شد

مسیرهای راه روستایی شهرستان البرز بازگشایی شد

البرز- خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان البرز گفت: با تلاش راهداران تعدادی از راه روستاهای شهرستان البرز بازگشایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بخشعلی پور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان اظهارداشت: به علت بارشهای سال جاری در شهرستان البرز به ویژه در روستاهای اکبرآباد، چاله، آق گیر، حیله رود و قزقلعه 40 کیلومتر از از راههای روستایی شهرستان آسیب وارد شد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان البرز خاطر نشان کرد: با تلاش راهداران و انجام عملیات راهداری از سطح راههای آسیب دیده، 40 کیلومتر توسط سه نیروی راهدار طی 15 روز کاری با استعانت از یک دستگاه لودر، یک دستگاه گریدر و یک دستگاه کامیون باز گشایی شد و در حال حاضر تمامی راههای شهرستان باز و تردد در آنها امکان پذیر است.

کد مطلب 2326131

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