هر پنج ازدواج در فارس یکی به طلاق می انجامد

محسن سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در استان آمار ازدواج کاهش و آمار طلاق افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: حالیکه در سال 91 تناسب بین ازدواج و طلاق در فارس5.5 به یک بوده این رقم اکنون به یک طلاق در هر پنج ازدواج رسیده است.

سالاری در ادامه در بحث اوقات فراغت جوانان و کارهایی که اداره جوانان و ورزش در این حیطه انجام داده، عنوان کرد: ما در حیطه اوقات فراغت سیاست گذاری هایی انجام می دهیم که امسال رویکرد ما در بحث هویت و کارآفرینی جوانان است.

وی افزود: در حیطه اوقات فراغت جوانان نباید همه نگاه ها به اداره ورزش و جوانان باشد بلکه باید بررسی شود که مشخص شود دیگر دستگاه ها مانند صدا و سیما، آموزش و پرورش، سپاه بسیج و ... چه کارهایی در این راستا انجام داده اند.

سالاری گفت: مثلا در بحث اوقات فراغت جوانان در مناطق محروم باید دید نوع نگاه دستگاه ها به مناطق محروم چه بوده است.