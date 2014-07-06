انتشار نشانی «راه سعادت» در قالب یک کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب روابط انسان با ديگران را از منظر اخلاق اسلامی بررسی می‌كند. سالانه ميليون‌ها زائر از كشور ايران به سرزمين وحی و عتبات عاليات می‌روند و با زائران كشورهای ديگر و هموطنان و همسفران زائر خود ارتباط برقرار می‌كنند. از اين‌رو لازم است در اين فضای معنوی، اخلاق اسلامی را سرلوحه ارتباطات خود قرار دهند.

نويسنده اين اثر، رعايت حقوق ديگران با آراستگی، ادب و حسن خلق، حفظ آبروی افراد با رازداری، تغافل از خطاهای ديگران با عفو و گذشت، همكاری و تعاون در سفرهای زيارتی و تذكر اشكالات با زبانی نرم و سازنده را از موارد مهمی نام می‌برد كه سرلوحه اخلاق اسلامی در ارتباطات به شمار می‌رود.

كتاب راه سعادت در 15 فصل به بررسی حسن خلق، رعايت ادب، آراستگی، نشاط در عبادت، عفت، رعايت حقوق ديگران، عفو و گذشت، حفظ آبرو، آيين رازداری، انتقاد سازنده، مزاح و شوخی، صداقت و راستگويی، تغافل و چشم‌پوشی، رفق و مدارا و تعامل و همياری می‌پردازد.

در فصل دوم اين كتاب در بخش «رعايت ادب و ذيل واژه‌شناسی ادب» می‌خوانيم:

ادب براساس معنای تربيت انسان به سوی پسنديده می‌كشاند و او را از امور زشت باز می‌دارد. «ابن منظور» در «لسان العرب» می‌نويسد: ادب چيزی است كه به وسيله آن مربی متربيان را تربيت می‌كند. ادب به معنای اسم مصدر يعنی نتيجه تربيت «مجمع البحرين» می‌گويد: ادب كردم او را، از باب ضَرَب، يَضربُ، يعنی به او رياضت نفس و مكارم اخلاق آموزش دادم. صاحب مجمع البحرين به اين حديث امام علی عليه‌السلام استناد می‌كند كه فرمودند «بهترين چيزی كه پدران برای فرزندان خود به جای می‌گذارند، ادب است.» همچنين ادب در معناي ديگر به صفتی اخلاقی و روحی تعريف شده و آمده است: اين معنا با همان گفت‌وگوی ميان مردم تناسب دارد كه می‌گويند: فلانی با ادب، يا بی‌ادب است؛ چنان‌كه اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: «الادب احسن سجيّة؛ ادب بهترين ويژگی اخلاقی و صفت انسانی است».

كتاب راه سعادت؛ روابط انسان با ديگران از منظر اخلاق اسلامی به قلم داوود حسينی در قطع وزيری، 340 صفحه، شمارگان 3 هزار نسخه و قيمت 9 هزار تومان به همت پژوهشكده حج و زيارت تدوين و توسط مؤسسه فرهنگی هنری مشعر منتشر شده است.