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۱۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۵۷

پرآور:

محل مناسبی برای برگزاری نمایشگاه‌های قرانی بوشهر محیا شود

محل مناسبی برای برگزاری نمایشگاه‌های قرانی بوشهر محیا شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفت: محل مناسبی برای برگزاری نمایشگاه‌های قرانی بوشهر محیا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن پرآور پیش از ظهر یکشنبه در افتتاحیه نمایشگاه محصولات قرآنی بوشهر با اشاره به محل برگزاری چنین نمایشگاه هایی، اظهار داشت: برگزاری این نمایشگاه یکی از نیازهای ضروری مردم در این ماه است.

وی در ادامه به برخی از مشکلات موجود درا ین نمایشگاه اشاره کرد و افزود: از نظر فضا و تعداد کتب قرآنی مشکل داریم اما باز هم برگزاری این نمایشگاه برای دسترسی هر چه آسانتر مردم به کتب قرانی غنیمت است.

پرآور تصریح کرد: امید داریم بتوانیم فضای مناسب برای برگزاری نمایشگاه‌های قرآنی و دیگر نمایشگاه‌ها محیا کرده تا بتوانیم علاوه بر برگزای نمایشگاه‌های دائمی در آن مکان، نمایشگاه‌های دیگری نیز در طول سال مطابق با نیاز مردم برگزار کنیم.

ترویج برنامه‌های قرانی و فرهنگی در بین جوانان ضروری است

معاون سیاسی استاندار بوشهر ادامه داد: با توجه به ماه مبارک رمضان، مردم علاقه زیادی به قرآن داشته و هم چنین قرائت قرآن که از شبکه دو پخش می شود استان ما جایگاه و رتبه خاصی در این مورد دارد.

وی اضافه کرد: اینگونه کارهای فرهنگی به نسل جوان ما کمک کرده که بتوانند در زمینه فرهنگی مشتاق تر شده و به ترویج مسائل فرهنگی مربوط به کشورمان کمک کند.

پرآور در پایان ادامه داد: در آغاز افتتاحیه استقبال زیادی از این نمایشگاه شده که مطمئنم اگر بیشتر اطلاع رسانی شود این مکان گنجایش حضور مردم را نخواهد داشت.

کد مطلب 2326158

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