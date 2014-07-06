به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن پرآور پیش از ظهر یکشنبه در افتتاحیه نمایشگاه محصولات قرآنی بوشهر با اشاره به محل برگزاری چنین نمایشگاه هایی، اظهار داشت: برگزاری این نمایشگاه یکی از نیازهای ضروری مردم در این ماه است.

وی در ادامه به برخی از مشکلات موجود درا ین نمایشگاه اشاره کرد و افزود: از نظر فضا و تعداد کتب قرآنی مشکل داریم اما باز هم برگزاری این نمایشگاه برای دسترسی هر چه آسانتر مردم به کتب قرانی غنیمت است.

پرآور تصریح کرد: امید داریم بتوانیم فضای مناسب برای برگزاری نمایشگاه‌های قرآنی و دیگر نمایشگاه‌ها محیا کرده تا بتوانیم علاوه بر برگزای نمایشگاه‌های دائمی در آن مکان، نمایشگاه‌های دیگری نیز در طول سال مطابق با نیاز مردم برگزار کنیم.

ترویج برنامه‌های قرانی و فرهنگی در بین جوانان ضروری است

معاون سیاسی استاندار بوشهر ادامه داد: با توجه به ماه مبارک رمضان، مردم علاقه زیادی به قرآن داشته و هم چنین قرائت قرآن که از شبکه دو پخش می شود استان ما جایگاه و رتبه خاصی در این مورد دارد.

وی اضافه کرد: اینگونه کارهای فرهنگی به نسل جوان ما کمک کرده که بتوانند در زمینه فرهنگی مشتاق تر شده و به ترویج مسائل فرهنگی مربوط به کشورمان کمک کند.

پرآور در پایان ادامه داد: در آغاز افتتاحیه استقبال زیادی از این نمایشگاه شده که مطمئنم اگر بیشتر اطلاع رسانی شود این مکان گنجایش حضور مردم را نخواهد داشت.