فشار آمريكا بر تشكيلات خودگردان فلسطين

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه اماراتي البيان، "ديويد ولش " معاون وزير امور خارجه آمريكا درامورخاورميانه در اظهاراتي مداخله جويانه اعلام كرد: تلاش تشكيلات خودگردان فلسطين درزمينه امنيت ناكافي است و هم اكنون مشكلات حقيقي دراين زمينه وجود دارد .

وي شب گذشته درجلسه مجلس نمايندگان آمريكا تصريح كرد: با وجود اينكه ابومازن تشكيلات خودگردان فلسطين تدابيري را براي كنترل اوضاع اتخاذ كرده است اما تاكنون عملكرد تشكيلات خودگردان به طوركلي ناكافي بوده است .

ولش با تروريست توصيف كردن گروه هاي مخالف اشغالگري رژيم صهيونيستي ادامه داد: تشكيلات خودگردان فلسطين بايد هرچه سريعتر براي اعمال نظم و انضباط درغزه تلاش كند و تدابيرلازم را براي انحلال ساختارزيربنايي گروه هاي تروريستي ( جهادي) اتخاذ نمايد .



وي درراستاي جنجال هاي تبليغاتي انگشت اتهامات خود را به سوي تهران و دمشق نشانه رفت و گستاخانه گفت : كشورهاي منطقه مثل سوريه و ايران بايد دست ازحمايت گروه هاي افراطي فلسطين به عنوان كارشكنان صلح بردارند .

به گفته معاون وزير امورخارجه آمريكا، فلسطينيان بايد همچنان به ماموريت اساسي خود براي اصلاح ساختار امنيتي فلسطين در سايه رهبري متحد غير نظامي ادامه دهند.

ولش برضرورت توجه و اهميت تلاش كميته چهار جانبه طراح صلح خاورميانه براي پيشرفت اقتصادي فلسطينيان تاكيد كرد و گفت : بايد بين آزادي اقتصادي فلسطيني ها و درخواست هاي امنيتي مشروع اسرائيل يك نوع توازن ايجاد شود.

درراستاي اين اظهارات، ابومازن شب گذشته اعلام كرد: ازفردا شنبه به تمام مظاهر مسلحانه در سراسرنوار غزه پايان خواهد داد و همه بايد به سازندگي و عمران دراين منطقه توجه كنند .

براساس اعلاميه هاي صادرشده ازسوي جنبش هاي جهاد اسلامي و حماس، نمايندگان گروه هاي مقاومت فلسطين شب گذشته طي نشستي توافق خودشان را براي پايان دادن به تمام نمايش هاي مسلحانه درخيابان هاي نوار غزه از روز شنبه اعلام كردند.

درهمين حال "يوفان ديسكن" رئيس سازمان امنيت رژيم اسرائيل (شاباك) با انتقاد شديد ازسياست هاي ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين ، از وي خواست مانع از تردد فلسطيني ها بين كرانه باختري رود اردن و نوار غزه شود .

وي ابومازن را يك ژنرال بدون سرباز توصيف كرد كه فاقد توانايي لازم براي كنترل اوضاع است، زيرا به اعتقاد وي ، رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين حتي نمي تواند حداقل جنبشي مانند فتح را منحل كند.

رئيس سازمان امنيت رژيم صهيونيستي اعلام كرد: جنبش حماس به نوبه يك قدرت برابر با تشكيلات خودگردان فلسطين است.

ديسكن ابرازعقيده كرد كه تشكيلات خودگردان فلسطين هيچ قدرتي براي دادن دستوربه حماس را ندارد زيرا ابومازن ازاين جنبش مي هراسد و مشكل بزرگش ناتواني در انحلال جنبش فتح است .