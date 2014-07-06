80 درصد تماس گیرندگان با خط ملی اعتیاد زن هستند/ سوال 48 درصد افراد در مورد شیشه

به گزارش خبرگزاری مهر،دكتر عليرضا جزيني در حاشيه بازديد از خط ملي مشاوره اعتياد گفت: يكي از مسائلي كه مردم نياز دارند، اين است كه در ارتباط با موضوع اعتياد از يك محلي مشاوره بگيرند، در حال حاضر نيز خط ملي مشاوره اعتياد در كشور در همين جهت فعاليت مي‌كند.

وي افزود: طبق آمار ارائه شده، در سال گذشته 250 هزار نفر با اين سامانه تماس داشته و مشاوره گرفته‌اند، در سه ماهه نخست امسال تعداد تماس‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر شده و به 77 هزار تماس رسيده و بيشترين تماس‌ها با ميزان 85 درصد از سوي زنان بوده است.

قائم مقام دبيركل ستاد بيان داشت: افراد مستقر در اين مركز با تحصيلات فوق ليسانس و تخصص در زمينه‌هاي روانشناسي و مددكاري در حال مشاوره به تماس‌گيرندگان هستند و همزمان نيز آموزش‌هاي تخصصي را فرا مي‌گيرند.

جزيني ادامه داد: ما فعاليت و تبليغات در اين رابطه را تشديد كرده‌ايم تا مردم بدانند چگونه مي‌توانند مشاوره بگيرند.

وي با بيان اينكه شيشه به عنوان يك ماده مخدر خطرناك در جامعه مطرح است، گفت: 48 درصد سوالات تماس‌‌گيرندگان در خصوص شيشه است و بيشترين مسئله‌اي كه در حوزه‌هاي دانش‌آموزي و دانشجويي مطرح مي‌باشد، همين ماده مي‌باشد، مديران و معلمان مدارس از نحوه شناسايي افراد وابسته با اين ماده و نحوره برخورد با آنان پرسش دارند.

وي ادامه داد: 15 درصد تماس‌گيرندگان در خصوص ماده شيشه، مصرف‌كنندگان و مابقي افرادي هستند كه در خصوص چگونگي برخورد با افراد معتاد به اين ماده و راهكارهاي مقابله‌اي مشاوره گرفته‌اند.

قائم مقام دبيركل ستاد گفت: تلاش داريم تا فعاليت اين مركز را توسعه دهيم چرا كه اعتياد موضوعي نيست كه فرد به راحتي به مراكز مراجعه كند، مشاوره تلفني بهترين مشاوره است كه به عنوان يك كار سمبليك چند سالي است كه در ايران آغاز شده و اين در حالي است كه برخي كشورها اصلا مشاوره تلفني در حوزه اعتياد ندارند.

وي در پايان گفت: بايد فعاليت‌هاي اين مركز را گسترش داد، افزايش دو برابري تماس‌ها وظيفه ما را سخت ‌تر كرده به عبارتي بايد خدمات رساني به مردم را افزايش داد.

80 درصد تماس‌گيرندگان با خط ملي مشاوره اعتياد، خانواده‌هاي فرد مصرف‌كننده هستند

همچنين دكتر روشن‌پژوه مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان سازمان بهزيستي در اين بازديد گفت: فضاي اين مركز، متعادل، كارشناسي و داراي استانداردهاي مناسب است و هم الگويي موفق براي ديگر كشورها محسوب مي‌شود و هم بستري براي توسعه و يكپارچه سازي افرادي است كه خدمات درمان ارائه مي‌دهند.

وي افزود: در حال حاضر 50 خط آماده ارائه مشاوره به مردم است و اين مركز ظرفيت اين را دارد كه ساعت بيشتري را به پاسخگويي اختصاص دهد و خطوطش افزايش يابد.

روشن‌پژوه بيان كرد: اهداف ما در سال 93 در حوزه پيشگيري، توسعه خط ملي مشاوره اعتياد، استانداردسازي آموزشي به مشاوران، تقويت تماس‌هاي استاني و ايجاد سيستم ارجاعي تماس‌ها به ديگر سيستم‌هاي خدماتي مي‌باشد.

وي افزود: 80 درصد تماس‌ها از سوي خانواده‌هاي افراد مصرف‌كننده است و درصد اندكي از افراد مصرف‌كننده با اين خط تماس مي‌گيرند.

ميانگين مدت زمان مشاوره به تماس ‌گيرندگان 5 الي 6 دقيقه است ‏

ماريت قازاريان مدير مركز خط ملي مشاوره اعتياد نيز گفت: اين سامانه از اسفند 87 افتتاح شده و در سه شیفت کاری از 8 صبح تا 8 شب آماده پاسخگویی و مشاوره به افرادی است که درباره اعتیاد، داروها و نحوه استفاده از آن و نشانی مراکز درمانی ترک اعتیاد که دارای مجوز هستند، اطلاعات تخصصی می‌خواهند.

وي ادامه داد: افراد مشاور در اين مركز، تحصيل‌كرده، مددكار و پزشك عمومي هستند و در عين حال مي‌بايست در حوزه اعتياد فعاليت كرده باشند.

وي گفت: ميانگين مدت زمان مشاوره به تماس ‌گيرندگان 5 الي 6 دقيقه است و تاكنون به 96 درصد تماس‌ها پاسخ داده شده است، بیشترین مشاوره‌ها نيز در زمینه راه‌های درمانی بهتر، معرفی مراکز درمانی معتبر و جلوگیری از گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر است.

گفتني است، سامانه تفلني مشاوره اعتياد، شماره 09628 مي‌باشد و این خط به عنوان خط کمکی برای راهنمایی مردم و مراجعه آنها به نزدیک‌ترین مرکز درمانی اعتیاد و یا معرفی خدمات موردنیاز آنها طراحی شده است.