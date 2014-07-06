بیشترین میزان رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی لرستان مربوط به 8 سال گذشته بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی ظهر یکشنبه در همایش روز ملی صنعت و معدن در استان لرستان اظهار داشت: واقعیت این است که طی سالهای اخیر و یک سال گذشته حوزه تولید در کشور و همچنین استان لرستان اوضاع و احوال چندان مساعد و مناسبی نداشته است.

وی اظهار داشت: در بررسی هایی که به وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط طی سه دوره زمانی سالهای 70 تا 80 ، 80 تا 85 و 85 تا 92 پرداخته شده با کمال تاسف بیشترین واحدهای تولیدی که به مرحله توقف و ورشکستگی رسیده اند در بازه زمانی سالهای 85 تا 92 بوده اند.

سلاح ورزی با بیان اینکه حجم عظیمی از بنگاههای اقتصادی کشور و استان طی هفت تا هشت سال گذشته با رکود، توقف و ورشکستگی مواجه شده اند گفت: سه برابر شدن قیمت ارز و اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها از جمله مشکلاتی بودند که گریبانگیر واحدهای اقتصادی استان شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد با بیان اینکه رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی لرستان اولویت اول مدیریت ارشد استان طی سالهای گذشته نبوده است بیان داشت: متاسفانه افزایش شدید قیمت ارز و حاملهای انرژی و همچنین نیاز شدید به نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجب شده بود که بانکها عملا نتوانستند نسبت به رفع مشکل بنگاههای اقتصادی و همچنین تامین سرمایه در گردش و نقدینگی اقدام کنند.

سلاح ورزی با بیان اینکه به دلیل افزایش هزینه های تولید نیاز به سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهای تولیدی استان افزایش یافت که در این شرایط ما شاهد بودیم که بانکها کمک چندانی نتوانستند به این واحدها کنند افزود: در یکی دو سال اخیر حداکثر کمک و مساعدت بانکها این بود که تسهیلات بنگاههای تولیدی را تقسیط کنند.

وی با اشاره به اینکه همچنین تسهیلاتی که بانکها به بنگاهها پرداخت می کردند در نهایت باز هم از طرف بانک به عنوان اقساط معوق و پیش پرداخت تقسیط مجدد برداشته می شد گفت: این در حالیست که طبق بخشنامه ای که اعلام شده هر پرداختی که از طرف بدهکاران بانکی صورت می گیرد باید به صورت تعریف شده باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد همچنین با بیان اینکه بانکها علاوه بر عدم مساعدت در این زمینه برای ضامنهای واحدهای تولیدی که تسهیلات دریافت کرده اند نیز مشکل ایجاد می کنند گفت: این ضامنها که خود از مدیران واحدهای تولیدی دیگر هستند با پیگیری بانکها با مشکل مواجه شده و به صورت زنجیره وار همه واحدهای تولیدی درگیر معوقات بانکی می شوند.

سلاح ورزی با اشاره به ورود جدی مدیریت ارشد استان و همچنین پیگیرهای سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی عنوان کرد: راه حل هایی تعریف شده که امیدواریم در میان مدت شاهد رفع مشکلات بخش تولید استان باشیم.

وی گفت: همچنین در سفر اخیر دولت به لرستان مبلغ قابل توجهی به عنوان سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی استان اختصاص یافت که امیدواریم این تسهیلات نیز در اختیار واحدهای صنعتی، معدنی و حوزه تولید استان قرار گیرد.