اجراي شبكه آبياري تحت فشار در 43 هزار هكتار از اراضي كشاورزي آذربايجان غربي

به گزارش خبرنگار مهر، اسمعيل كريم زاده ظهر يكشنبه در جريان بازديد از روند اجرای طرح های آبیاری تحت فشار چالدران با بیان اینکه تاکنون در آذربايجان غربي 43 هزار و 500 هکتار آبیاری تحت فشار انجام شده است،‌ افزود:‌ با توجه به وضعيت بحراني درياچه اروميه، كاهش شديد منابع آبي، خشكسالي و هدررفت آب در روشهاي سنتي اجراي آبياري تحت فشار در اراضي كشاورزي در اولويت قرار دارد.

وي هزينه انجام هر هکتار آبیاری تحت فشار را 60 میلیون ریال دانست و با بيان اينكه از اين ميزان 85 درصد از سوی دولت به صورت بلاعوض پرداخت می شود، اظهار داشت: بر اساس برنامه ريزيهاي انجام شده و با توجه به روند تخصيص اعتبارات امسال در یک هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی استان شبكه آبیاری تحت فشار عملياتي مي شود.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي با بيان اينكه در اين راستا امسال تا كنون شبكه آبياري تحت فشار در 300 هكتار از اراضي كشاورزي استان اجرا شده، عنوان كرد:‌با استفاده از سيستم آبیاری تحت فشار بعنوان يكي از روشهای صرفه جویی در مصرف آب می توان حدود 40 الی 50 درصد کاهش مصرف آب را در بخش های مختلف شاهد بود.

كريم زاده در ادامه با اعلام اينكه با اجرای طرح مصرف بهینه آب در حوزه دریاچه ارومیه، آب مصرفی کشاورزان 40 درصد کاهش و این سهم در اختیار دریاچه ارومیه قرار می گیرد، ادامه داد:‌ در راستای برنامه های احیای دریاچه ارومیه 198 هزار هکتار از اراضی کشاورزی حوزه این دریاچه به سیستم آبیاری تحت فشار تجهیز می شود.

وي با اعلام اينكه برای اجرای طرح مصرف بهینه آب در حوزه دریاچه ارومیه و کاهش آب مصرفی و نیز تغییر الگوی کشت توسط کشاوزان، آبیاری تحت فشار در مزارع و آبیاری قطره ای در باغ ها در طول پنج سال در این حوزه اجرا مي شود، گفت: برای اجرای این طرح اعتباري بالغ بر سه هزار و 880 میلیارد ریال اختصاص يافته که طبق جدول زمان بندی شده، تخصيص مي يابد.