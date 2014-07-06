بانکها منابع را به سوی بازارهای مالی و سفته بازی سوق می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالوهاب سهل آبادی با بیان اینکه این نگرانی وجود دارد که تحقق تفاهم نهایی در مذاکرات اتمی و حذف تحریم ها موجب آغاز موجی تازه از واردات شود، افزود: واردات به این شکل می تواند از یک سو بازارهای محدود داخلی را از دسترس تولیدگران داخلی خارج کند و از سوی دیگر به جهش مجدد نرخ ارز بینجامد و اندک رمق باقی مانده فعالیت های اقتصادی را از بین ببرد.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از این مسئله، دولت باید به منظور ایجاد ثبات در بازار ارز و نیز حمایت از صنایع داخلی، کنترل اسکله‌ها، مبادی واردات غیررسمی و خارج از نظارت دولت را در تعامل با سایر ارکان حکومت انجام دهد.

سهل آبادی اضافه کرد: لازم است دولت از هم اکنون سیاست روشنی به منظور ممانعت از پدیداری یک شوک تازه در بازار ارز اتخاذ و اعلام کند و یک سازوکار خودکنترل برای تنظیم و تعدیل تدریجی نرخ ارز، متناسب با نرخ تورم اندیشیده شود تا از این پس دیگر شاهد جهش های ویرانگر نرخ ارز نباشیم.

وی خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم که هرگونه تغییر یکباره نرخ ارز به سمت بالا یا پایین موجب درهم ریزی افق سرمایه گذاری و برنامه ریزی های صنعتی می شود.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان عنوان کرد: ساختار بیمار نظام اقتصادی و عدم اطمینانهای مستمر در فضای کسب و کار باعث شده است که نقدینگی مردم به سوی سپرده گذاری در بانک ها سوق یابد چرا که این سپرده‌ها دارای بازدهی تضمین شده بدون ریسک و معاف از پرداخت مالیات است.

سهل آبادی افزود: در حالی که تولید کننده با نرخ بازدهی کمتر از نرخ سود بانکی مجبور است هم مالیات بپردازد و هم ریسک فعالیت اقتصادی تحمل کند و این جدا از فشارها و هزینه های روانی است که تولیدگران متحمل می شوند.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی انتظار این است که نظام بانکی در خدمت بخش تولید عمل کند. متاسفانه نظام بانکی که وظیفه اصلی اش تجهیز منابع مالی به سوی بخش تولید است این منابع را به سوی بازارهای مالی و سفته بازی و سرمایه گذاری در مستغلات سوق می دهد.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اظهار کرد: لازم است دولت در مورد نحوه تداوم سیاست هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۹۴ تا پایان تابستان امسال به نتیجه برسد و آن را اعلام کند.

وی با تاکید بر اینکه نباید اتخاذ تصمیم در این مورد سرنوشت ساز را به ماه های پایان سال وحتی ماه های آغازین سال ۹۴ موکول کرد، افزود: تاخیر در این امر سبب می شود صنایعی که هم اکنون در رکوداند، در ماه های پایانی سال نیز برای چند ماه در تعلیق فرو بروند.



