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۱۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۴:۴۴

اسبقیان :

توسعه فضای سبز نیاز اصلی مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) تبریز است

توسعه فضای سبز نیاز اصلی مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) تبریز است

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی گفت: ایجاد و توسعه فضای سبز نیاز اصلی مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) تبریز است که باید هرچه سریع تر نسبت به آن اقدام اساسی صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان ظهر یکشنبه در جریان دیدار از وضعیت مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) تبریز اظهار داشت: اهمیت این مجموعه بر هیچکسی پوشیده نبوده و پس از مدت کوتاهی این استادیوم پذیرای 70 هزار نفر از دوست داران فوتبال خواهد بود به همین دلیل باید نسبت به تجهیز و همچنین ایجاد شرایط مناسب در آن اقدام کرد.

وی ادامه داد: توجه به موضوع توسعه فضای سبز در این مجموعه اهمیت بی شماری داشته که در این راستا اقداماتی آغاز شده است.

اسبقیان با اشاره به ایجاد شبکه قطره ای برای توسعه فضای سبز این مجموعه گفت: با همکاری سازمان های مربوطه شبکه مستقل آبیاری در ضلع های شمالی، جنوبی و شرقی این ورزشگاه ایجاد شده که امیدواریم با این روند شاهد توسعه فضای سبز در این استادیوم باشیم.

وی ادامه داد: همچنین در این سه ضلع عملیات درختکاری و چمن کاری نیز آغاز شده است که در روزهای آتی شاهد تسریع در این عملیات خواهیم بود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان همچنین از احداث دو پارک در ورودی این استادیوم خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این دو پارک در مساحت 50 هکتار در حال انجام است.

کد مطلب 2326235

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