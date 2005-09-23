برنامه بعدي مخالفان فدراسيون فوتبال ملتهب ساختن فضاي ورزشگاههاي كشوراست

اعلام اين حكم ازسوي ديوان عدالت اداري آنچنان مخالفان و بدخواهان دادكان را مسروركرده كه حاضرند حكم اعدام دادگاه را هم صادركنند وبه طرز بسيارعجيبي اورا به رفتن ازفدراسيون فوتبال توصيه مي كنند ودراين فضا هرتازه ازراه رسيده اي به خود اجازه مي دهد درمورد دادكان اظهارنظركند. امروز حتي اگربه سراغ سرپرست يك تيم فوتبال برويد و ازاودرمورد بازي تيمش بپرسيد، خواهد گفت همه مشكلات تقصير دادكان است و اوبايد برود!

واين حرفها چقدر براي جناح مخالف ويا بهتر بگوييم دشمنان دادكان شيرين وگواراست. فشارمطبوعات زرد و افراد معلوم الحال به دادكان درست پس از انتخاب وي درسه سال پيش آغازشد وهرروز دامنه وتبعات وسيعتري گرفت. آدمهاي معلوم الحال كه خود روزگاري دستي برآتش فوتبال داشته اند وبا آمدن دادكان دستشان ازاين امورقطع شده هرروز وبا بهانه هاي مختلف دادكان را سيبل انتقادات خود قرارمي دهند و البته اين انتقادها هيچ ارتباطي با دلسوزي براي فوتبال ندارد. آنها بدنبال منافع خود هستند وهر كس با منافع آنها درافتد، با اودرخواهند افتاد.

گويي دادكان امروزگناهي بزرگ ونابخشودني مرتكب شده كه براي محكوميتش جشن مي گيرند، درحالي كه اتفاقاتي شبيه اتفاق نفت و راه آهن درهمه جاي دنيا رخ مي دهد ودرفوتبال ودر اجتماع اينگونه امورغيرقابل اجتناب است.

دراينجا فرض را براين قراردهيم كه فدراسيون فوتبال درمورد پرونده نفت و راه آهن مرتكب اشتباه شده پس اگراين اشتباه را بپذيريم، بايد حق را به ديوان عدالت اداري بدهيم كه وارد عمل شود. آنها نيزبراساس قانون وارد كارشده اند و راي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال را نقض كرده اند.

هرچند ممكن است اين راي باز با اعتراض فدراسيون فوتبال درمرحله تجديدنظر نقض شود، ولي درهرصورت مملكت قانون دارد و دادكان وهمه مسوولين بايد تابع قانون باشند كه هستند. اما نفس قضيه اينجاست كه مقامات عاليرتبه ديوان عدالت اداري و دستگاه قضايي شايد متوجه اين موضوع نباشند كه دشمنان دادكان ازاين پرونده براي فراري دادن او ازفوتبال تلاش مي كنند تا خود به اهدافشان برسند.

همانهايي كه در زمان تصدي گري برفوتبال با دار ودسته خود مثل آب خوردن تيمها را ازليگ يك به دو و ازليگ دو به يك جابجا مي كردند و پول نقد هم مي گرفتند. همانهايي كه پول كمك كانادايي ها ازبابت بازي ايران وكانادا درسال 77 را كه قراربود به زلزله زده هاي واريز كنند به جيب مبارك زدند ودم برنياوردند. همانهايي كه در رختكن نتيجه بازيها را تعيين مي كردند و داوران بازيها را خود تعيين مي كردند.

دركناراين گروه باند وگروه ديگري هستند كه بازيكنان مورد دلخواه خود را به تيمهاي ملي مي چسباندند وهنوزهم هرروزعكس وخبر آن بازيكنان چه بازي كنند ( آنطرف آب ) وچه نكنند نقل روزنامه هايشان است وجالب اينكه او را با هزارويك عنوان شايسته تيم ملي مي دانند.

پر واضح است كه اين باندها كه عملا با يكديگر دشمن هستند، ولي در اين مورد مشترك يكدل و يكدست شده اند و دشمنان مشترك يك جريان فكري سالم هستند. خيلي دوست دارند فدراسيون فوتبال را دوباره بدست بگيرند وجولان بدهند.

دستگاه قضايي بايد مراقب اينگونه جريانهاي خطرناك باشد وگرنه حكمي كه صادر شده نقض شده يك جريان قانوني است و اگراين اتفاقات و اشتباهات رخ نمي داد دادگاهي وديوان عدالتي بوجود نمي آمد.

همه اينها به آن معنا ومفهوم نيست كه دكتر دادكان وزيرمجموعه اش خالي ازاشتباه هستند وچه بسا اشتباهات زيرمجموعه دادكان باعث بوجود آمدن اين فضا شده است، اما آنهايي كه پشت اين پرونده سنگرگرفته اند وسنگ پراني مي كنند بدانند كه دستشان براي اهالي فن وجامعه وكارشناسان روشده است. حالا همه آنهايي كه به نوعي مورد بازخواست قرارمي گيرند براي فرار اززيربار مسووليت يك راست فدراسيون فوتبال را نشانه مي روند وهمه ضعفها وناكامي هاي خود را پشت اين پرونده پنهان مي كنند.

همين چندي پيش بود كه از مديركل تربيت بدني استان گيلان خواسته شده بود درباره چمن ورزشگاه شهيد عضدي سخن بگويد كه يكباره آدرس دادكان را داده بود! عجيب اينكه حرفهاي او تيتر اول همين مطبوعات زرد شد و اودردل به اين تيزهوشي خود خنديد و ازتمامي ضعفهاي ديگرخود آسوده خاطرشد.

بله، فضا را براي ورزش سالم و فوتبال سالم بقدري همين جريانها ناسالم كرده اند كه امكان وقوع هرحادثه تلخ وناگواري در ورزشگاهها مي رود. اين جوسازيها و اين باندبازيها براي متشنج كردن فضاي فوتبال ودرنهايت فضاي جامعه است. حالا نگاه كنيد وببينيد چه كساني به دفاع ازمظلوميت مردم آبادان برخواسته اند وچه شعارهايي مي دهند كه گويي در 8 سال دوران دفاع مقدس دركنارمردم خوب وغيور آبادان بوده اند، حال آنكه ...

مراقب باشيد ومواظب باشيد كه اين باندها خيلي دوست دارند جنجال وهياهو را به داخل ورزشگاهها بكشانند كه اگر نتوانند با پرونده نفت و راه آهن دادكان را ازفوتبال فراري دهند، حتما به جوسازيهاي خطرناك تر وبدتري دست خواهند زد. اين را جهت اطلاع دستگاه قضايي و دستگاههاي امنيتي گفتيم وبس.

* رضا فيض آبادي