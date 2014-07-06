اعتبار 80 میلیارد ریالی برای اجرای تقاطع غیرهم سطح میدان افلاک نمای تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: برای اجرای سریع این پروژه، برنامه ریزی منسجمی صورت گرفته است و امیدواریم عملیات اجرائی پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان افلاک نما در طول ۱۸ ماه به ثمر برسد.

وی ادامه داد: هم اکنون عملیات اجرایی هفت تقاطع غیرهم سطح در شهر تبریز آغاز شده است و با احداث آن ها شاهد تحولی شگرف در ترافیک شهر خواهیم بود.

نجفی با اشاره به اینکه با اجرای پروژه تقاطع غیر همسطح میدان افلاک نما شاهد حل بسیاری از معضلات ترافیکی این منطقه خواهیم بود، گفت: این پروژه در راستای حل گره ترافیکی این مسیر و اتصال دو مسیر شرق به غرب و شمال به جنوب پرتردد آغاز شده است.

وی در ادامه خاطر نشان شد: اجرای پروژه تقاطع غیر همسطح میدان افلاک نما، علاوه بر تسهیل در تردد وسایل نقلیه عمومی از سوی بلوار نیایش، به علت همجواری با شهرک های پر جمعیت زعفرانیه و میرداماد، در عبور و مرور بدون مشکل اهالی از مسیر دکتر حسابی، تاثیر گذار خواهد بود

شهردار تبریز همچنین با اشاره به ضرورت تسریع در روند اجرایی این پروژه ها گفت: از آنجایی که تبریز در وضعیت نامناسب ترافیکی قرار گرفته است باید عملیات اجرایی این تقاطع ها به صورت شبانه روزی ادامه یابد.

نجفی در پایان در خصوص پروژه تقاطع غيرهمسطح ميدان راه آهن تبريز نیز اظهار داشت: این پروژه با هدف کاهش بار ترافيکي و تسهيل عبور و مرور وسائط نقليه در محور جاده سنتو در غرب تبريز طراحي شده و با آغاز عمليات احداث آن طي 10 ماه آينده به بهره برداري خواهد رسيد.