ورود مدیران تور گردشگری اروپایی به همدان/ عقد تفاهم نامه بین مدیران تورهای گردشگری اروپایی و شرکت علیصدر

به گزارش خبرنگار مهر، استان همدان به عنوان یکی از پنج استان برتر در گردشگری کشور مطرح و دارای پتانسیل ها و ظرفیت های مختلفی است که در نوع خود بی نظیر است.

وجود ابنیه تاریخی با قدمتی چند هزار ساله، مناطق گردشگری و جاذبه های طبیعی و ده ها و شاید صد ها پتانسیل دیگر از ویژگی های استان همدان برای مطرح شدن در حوزه گردشگری است.

وجود بزرگترین غار آبی چهان در استان همدان، شهر تاریخی هگمتانه، آبشار گنج نامه، سراب گیان، شهر زیر زمینی سامن و صنایع دستی چون سفال، منبت، گلیم و غیره همه از ویژگی های منحصر به فرد استان همدان است.

اما استان همدان با وجود این همه ویژگی و پتانسیل تا کنون آنطور که باید مطرح نشده که برای مطرح شدن در سطح بین المللی نیاز به معرفی دارد.

در همین راستا پیش از ظهر یکشنبه یک گروه از مدیران آژانس های مسافرتی کشورهای اروپایی وارد استان همدان شدند.

این مدیران تور گردان از کشور هایی مانند اتریش، آلمان و ایتالیا و فرانسه وارد استان همدان شدند تا با ویژگی ها و پتانسیل های استان همدان آشنا شده و شاید سفیری برای معرفی همدان به دنیا باشند.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگاران، بیان داشت: در حال حاضر 12 نفر از مدیران تور گردان شرکت های اروپایی وارد استان همدان شدند.

ریحان سروش مقدم با اشاره به اینکه این مدیران در ابتدا از غار علیصدر بازدید می کنند، بیان داشت: بازدید از لالجین، تپه هگمتانه، گنبد علویان، آرامگاه بوعلی، آرامگاه بابا طاهر و تپه عباس آباد از جمله برنامه های این توراست.

وی ابراز داشت: تفاهم نامه ای در راستای معرفی همدان به کشورهای اروپایی و جذب توریسم به همدان بین این شرکت ها و شرکت سیاحتی غلیصدر بسته خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان با بیان اینکه برای این آژانس ها شرایطی فراهم می شود که استفاده کافی را ببرند، گفت: تفاهم نامه بین آژانس مسافرتی علیصدر و اروپا بسته خواهد شد.