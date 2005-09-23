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۱ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۳۷

در سيزدهمين نمايشگاه بين المللي قران كريم

سومين دوره مسابقه فيلم با عنوان " تجلي قرآن در زندگي مردم" برگزار مي شود

سومين دوره مسابقه فيلم تحت عنوان تجلي قرآن در زندگي مردم در سيزدهمين نمايشگاه بين المللي قران كريم برگزار مي شود.

به گزارش "مهر" ، روابط عمومي  معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كليه فيلمسازان و سينماگران مي توانند تا پانزدهم مهر ماه آثار خود را با موضوعاتي همچون تجلي قرآن در زندگي مردم، پيامبران ، ياران پيامبر ، ائمه و اوليا ، مقدسين، فرشتگان ، مساجد و معابد و مشاهده، معارف ، مناسك  و آيين هاي ديني  و اخلاقي متاثر از معاني و مفاهيم قرآني و تجربه معنوي ( مواجه بشر با  امر قدسي ) براي شركت در اين مسابقه به نشاني انجمن سينماي جوانان ايران ارسال كنند.

بنابراين گزارش به برگزيدگان اين دوره از مسابقه فيلم در بخش مستند، داستاني ، تجربه ، پويانمايي  و نماهنگ ديپلم افتخار و سكه بهار آزادي اهدا خواهد شد.

سيزدهمين نمايشگاه بين المللي قران كريم از 18 مهرماه برابر پنجم ماه مبارك رمضان در مركز آفرينش هاي فرهنگي - هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 232627

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