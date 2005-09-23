سومين دوره مسابقه فيلم با عنوان " تجلي قرآن در زندگي مردم" برگزار مي شود

به گزارش "مهر" ، روابط عمومي معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كليه فيلمسازان و سينماگران مي توانند تا پانزدهم مهر ماه آثار خود را با موضوعاتي همچون تجلي قرآن در زندگي مردم، پيامبران ، ياران پيامبر ، ائمه و اوليا ، مقدسين، فرشتگان ، مساجد و معابد و مشاهده، معارف ، مناسك و آيين هاي ديني و اخلاقي متاثر از معاني و مفاهيم قرآني و تجربه معنوي ( مواجه بشر با امر قدسي ) براي شركت در اين مسابقه به نشاني انجمن سينماي جوانان ايران ارسال كنند.

بنابراين گزارش به برگزيدگان اين دوره از مسابقه فيلم در بخش مستند، داستاني ، تجربه ، پويانمايي و نماهنگ ديپلم افتخار و سكه بهار آزادي اهدا خواهد شد.

سيزدهمين نمايشگاه بين المللي قران كريم از 18 مهرماه برابر پنجم ماه مبارك رمضان در مركز آفرينش هاي فرهنگي - هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان افتتاح خواهد شد.