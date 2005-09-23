تعداد واحدهاي دروس معارف اسلامي دانشگاه ها از مهر ماه افزايش مي يابد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" حجت الاسلام قمي در نشست فوق العاده روساي دانشگاه هاي سراسر كشور افزود: رسالت دانشگاه ها بر چهار هدف توليد دانش، انتقال دانش، نشر دانش، التزام اجتماعي دانشگاه نسبت به فرهنگ بومي استوار است.

وي تاكيد كرد: نظام آموزش علمي كشور در بسياري از اهداف قدم هاي بلند و اساسي برداشته و مايه افتخار نظام بوده است به طوري كه امسال در توليد دانش در دانشگاه ها رشد 600 تا 700 درصدي داشته و تعداد مقالات به حدود 4 هزار مقاله رسيده كه با برنامه ريزي هاي انجام شده تا آخر سال جاري به 6 هزار مقاله افزايش خواهد يافت.

رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها اظهار داشت: در حوزه هاي فرهنگي و سياسي نيز نظام آموزشي كشور قدم هاي مثبتي برداشته است. در گذشته بار سياسي جامعه به صورت عمده به دانشگاه ها تحميل مي شد به طوري كه بيگانگان سعي مي كردند از طريق سرباز گيري در دانشگاه عقيده خود را به كشور تحميل كنند اما دانشجويان متدين كشور با فهم بالاي سياسي خود ازاين مشكلات عبور كردند.

فضاي معنوي و فرهنگي دانشگاه ها مورد اعتماد جامعه است به طوري كه در انتخاب رئيس جمهور خود يك دانشگاهي را بر مي گزينند

وي افزود: از سوي ديگر شاهد هستيم كه فضاي معنوي و فرهنگي در دانشگاه ها مورد اعتماد جامعه است به طوري كه در انتخاب رئيس جمهور خود يك دانشگاهي را بر مي گزينند. بايد قدر شرايط مثبت جامعه را دانست. دانشگاه نبايد درخدمت سرمايه داران باشد بلكه بايد در ارتباط با مردم و به دنبال حل مشكلات آن ها باشد.

حجت الاسلام قمي تاكيد كرد: هم اكنون فضاي مناسبي براي گسترش دروس علوم انساني وجود دارد و اين وظيفه ما است كه در اين زمينه جدي تر باشيم و ارتباط علم و فرهنگ كه يك ارتباط ناگسستني است را تقويت كنيم.

دانشگاه نبايد درخدمت سرمايه داران قرار گيرد بلكه بايد در ارتباط با مردم و به دنبال حل مشكلات آن ها باشد

اين مقام مسئول اظهارداشت: به دليل اهميت دروس انساني و ارتباط مستقيم آن با آميزه هاي فرهنگي، اين دروس از اول مهر ماه امسال دچار تحولات اساسي خواهد شد.

وي ادامه داد: از مهر ماه امسال تعداد واحدهاي دروس معارف اسلامي از 18 به 32 واحد افزايش مي يابد تا دانشجويان بتوانند با توجه به علايق خود دروس معارف را انتخاب كنند.

حجت الاسلام قمي به مسائل فرهنگي در دانشگاه اشاره كرد و تصريح كرد: با توجه به نزديك بودن ماه رمضان ارائه خدمات رفاهي در اين ماه به دانشجويان بايد به نحو مطلوب انجام شود چون توجه به مسائل مذهبي بايد در صدر برنامه هاي فرهنگي دانشگاه باشد.