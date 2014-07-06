بسیج همکار پلیس می شود/ استفاده از بسیجیان برای جلوگیری از سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سيد حسن بتولي از امضاي توافقنامه همکاري نيروي انتظامي با سازمان بسيج مستضعفين در راستاي ارتقاء امنيت اجتماعي و اخلاقي , اطلاعاتي و عملياتي خبر داد و گفت: اين توافق نامه به امضا و تاييد فرماندهان هردو سازمان سردار احمدي مقدم و سردار نقدي رسيد و به همين منظور مقرر شد تا دو کارگروه فرهنگي، اجتماعي و اطلاعاتي - عملياتي تشکيل شود.

رئيس پليس آگاهي ناجا با اشاره به امضاي اين توافقنامه در هفدهم خرداد امسال، يادآور شد: به دنبال آن هستيم تا از نيروهاي توانمند بسيج در راستاي تشديد مقابله با سرقت استفاده کنيم.

وي پي جويي کشف سرقت، کنترل مجرمان سابقه دار و تجزيه و تحليل و پايش اين جرم را از ديگر اقدامات سازمان بسيج برشمرد و اظهار داشت: بسيج نيرويي انقلابي، مردمي و خودجوش است و همانطور که امام خميني (ره) نيز لقب ارتش 20 ميليوني را به اين نيروها دادند،نشان مي دهد نقش اطلاعاتي مهمي از ابتداي انقلاب تا کنون داشتند.

بتولي با اشاره به نقش اطلاعاتي نيروهاي بسيج از ابتداي انقلاب تا کنون، افزود: يکي از دلايل شکست دولت در عراق و سوريه، عدم شکل گيري بسيج مردمي بود.

رئیس پلیس آگاهی با اشاره به نقش سازمان بسيج در مبارزه با ناامني هاي اجتماعي، يادآور شد: نيروهاي بسيج همچنين به دليل حضور در جغرافياي وسيعي از کشور مي توانند در ايجاد امنيت محلات، معرفي افراد مظنون، خودروهاي رها شده و کنترل مالخران کمک شاياني به پليس کنند.

وي در پايان برنامه ريزي مشترک تبليغي، ساماندهي، هماهنگي، رسانه اي، آموزشي و مشارکت مردمي را از وظايف کار گروه فرهنگي و اجتماعي و ارتقاء، هماهنگي و برنامه ريزي در راستاي تبادل اطلاعات و اخبار، اجراي عمليات مشترک، بهره گيري از توانمندي عناصر بسيجي با استفاده از ظرفيتهاي ناجا به عنوان پليس افتخاري، بازرس نامحسوس و... را از وظايف کارگروه اطلاعاتي و عملياتي برشمرد.