حدود هشت درصد مردم گلوگاه بيكار هستند/ اجرای200 طرح با 200 ميليارد تومان اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، عيسي قاسمي طوسي بعد از ظهر يكشنبه در نشست خبري با اصحاب رسانه در دفتر فرمانداري اظهار داشت: متاسفانه بيكاري و عدم اشتغال در گلوگاه همچون ساير نقاط كشور از جمله معضلات و مشكلاتي است كه جوانان و خانواده ها با آن دست به گريبان هستند.



وي افزود: براي رفع مشكلات اشتغال گلوگاه، ناحيه صنعتي در 40 هكتار براي ايجاد اشتغال مناسب در نظر گرفته شده است كه در حال حاضر چهار واحد توليدي آن فعال بوده و تا كنون برای حدود 700 نفر اشتغال زايي مي شود.



فرماندار گلوگاه با بيان اينكه تا پايان سال 5 واحد توليدي در ناحيه صنعتي گلوگاه به بهره برداري مي رسد ادامه داد: با بهره برداري اين واحدها و واحدهاي فعال گذشته در مجموع براي هزار نفر در ناحيه صنعتي گلوگاه اشتغال ايجاد مي شود و چشم انداز بلند مدت اين ناحيه صنعتي ايجاد اشتغال براي دو هزار نفر بود كه تا پايان سال نيمي از اين تعهدات عملي مي شود.



وي با بيان اينكه تبديل ناحيه صنعتي به شهرك صنعتي از جمله دغدغه هاي ما در توسعه اين بخش است اضافه كرد: متاسفانه وجود نوعي بي اعتمادي به واحدهاي صنعتي مانع از اختصاص زمين توسط افراد محلي براي اين امر مي شود.



قاسمي طوسي گفت: در گذشته برخي از افراد محلي زمينهايي را اهداء كردند كه مقرر شد فرزندانشان در شركتها بكارگيري شوند كه اين امر محقق نشد و اكنون با توجه به اين فضاي بي اعتمادي اهداي زمين صورت نمي گيرد كه بايد به تعهدات اشتغال فرزندان اين افراد توسط سرمايه گذاران عمل شود.



وي با بيان اينكه وجود پساب ناحيه صنعتي از جمله دغدغه هاي كشاورزان منطقه بوده است كه در اين رابطه نيز 450 ميليون تومان براي ساماندهي معابر و پساب و پس ماندها اختصاص يافته است تا اين دغدغه رفع شود.



وي گفت: اتصال ناحيه صنعتي به راه آهن سراسري از جمله درخواست هاي ما براي تبادل آسانتر كالا و مبادلات است و همچنين حمايت همه جانبه و واقعي از سرمايه گذار در دستور كار ما قرار دارد و از سرمايه گذاران در هر شرايطي حمايت كرده و از سرمايه برها و ورودشان جلوگيري مي كنيم.



200 طرح با 200 ميليارد اعتبار در گلوگاه عملياتي مي شود



فرماندار گلوگاه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه 200 طرح با 200 ميليارد اعتبار در گلوگاه از جمله برنامه هاي ما براي رونق در بخش هاي مختلف است اظهار داشت: اين طرح ها شامل طرح هاي نيمه تمام، مطالعاتي و در دست مطالعه و اقدام است كه در صورت اختصاص 200 ميبليارد تومان اعتبار اين طرح ها در بخش هاي مختلف عمراني، زير بناي، اقتصادي و اشتغال و... عملياتي مي شود.



قاسمي طوسي افزود: ساختمان اداري فرماندار در سايت اداري اين شهرستان از جمله طرح هايي است كه در دست اقدام است و در سال جاري 700 ميليون تومان اعتبار به آن اختصاص يافته كه بنا داريم طي چند ماه آينده اين پروژه به بهره برداري برسد.



وي از مسئولين خواست تا در جهت انتقال ادارات به سايت اداري كه داراي وسعت چهار هكتاري است در جهت تجميع ادارات در يك مكان مشخص اقدام كنند كه در اين رابطه زمين رايگان در اختيار ادارات در سايت قرار مي گيرد.



افزايش بيش از دو برابري اعتبارات در گلوگاه



طوسي در رابطه با اعتبارات اختصاص يافته به شهرستان نيز گفت: خوشبختانه در بخش تملك دارايي و تبصره 22 ماده 180 در سال جاري 10 ميليارد و 600 ميليون تومان به اين شهرستان اختصاص يافته است كه در سال گذشته اين اعتبارات 4 ميليارد و 800 ميليون تومان بوده كه تنها 700 ميليون تومان آن اختصاص يافته بود.



وي با تاكيد بر بخش گردشگري در گلوگاه ادامه داد: خوشبختانه دارا بودن درياي آرام و جنگل بكر گلوگاه از نعمتهاي خدادي است كه مي تواند در جهت جذب توريست تاثير گذار باشد كه در اين رابطه نيز نيازمند فعاليت سرمايه گذاران بخش خصوصي و رونق بخشي در اين رابطه هستيم.



فرماندار گلوگاه اضافه كرد: ورزشهاي آبي در گلوگاه نيز از ظرفيتهاي بسيار خوب منطقه است كه با توجه به اينكه درياي گلوگاه تا كنون هيچ مورد غرقي نداشته است مي تواند زمينه مناسبي در جهت رونق ورزشهاي آبي باشد.



99 درصد كارهاي دكل بندان در صحت و سلامت برگزار شد



وي با اشاره به پرداخت 14 ميليارد تومان كمك بلاعوض به مصدومان و فوتي هاي دكل بندي گلوگاه گفت: در اين رابطه 625 نفر مجروح از كمك هاي 3 تا 100 ميليون توماني بلاعوض برخوردار شدند كه 100 ميليون تومان به افراد قطع نخاعي اختصاص يافت.



طوسي بيان داشت: در اين رابطه بيش از 150 نفر از خانواده هاي افراد فوت شده (مستمري بگير و افراد فاقد مستمري) نيز خسارت دريافت كردند و تمام مراحل انجام كار قانوني و از طريق دستگاههاي رسمي و تاييديه پزشك معتمد ارائه شده و كارشناسان استاني بوده است.



وي افزود: شايد در برخي موارد خطا و اشتباهي در كار بوده باشد اما بيش از 99 درصد كارهاي پرداخت كمك بلاعوض به افراد فاقد بيمه در دكل بندي در صحت و سلامت برگزار شد.