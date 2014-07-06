تاکید بر ایجاد موزه مردم شناسی در البرز/ از تمام ظرفیت های استان باید صحیح بهره گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای همیاران کرج و اعضای کانون البرز شناسی ظهر امروز با سید حمید طهایی استاندار البرز دیدار داشتند.

در این دیدار دوستانه نمایندگانی از کانون البرز شناسی به بیان دیگاه های خود پرداختند و مباحثی همچون پرداختن به سیمای بصری و منظر شهری، حفظو نگهداری باغات، نگاه ویژه به ورزش، پرداختن به بافت های فرسوده، موضوع ترافیک، تدوین سند آمایشی و ... را مطرح کردند.

استاندار البرز در این دیدار با تاکید بر شناسایی و معرفی استعدادهای استان گفت: باید تمامی ظرفیت های ایران کوچک شناسایی، معرفی و مورد بهره برداری صحیح قرار گیرد.

سید حمید طهایی با اشاره به جایگاه های استان البرز در بخش های علمی، ورزشی، دانشگاهی، پژوهشی و ... اظهار داشت: وجود مراکز علمی و پژوهشی متعدد کشوری در البرز این استان را در زمره استان های شاخص کشور در زمینه های علمی پژوهشی قرار داده است که باید از این ظرفیت نهایت بهره را برای معرفی استان به کار برد.

وی ادامه داد: با توجه به حضور اقوام مختلف در استان البرز باید نسبت به جمع آوری اطلاعات تاریخی، مردم شناسی، شناسایی بزرگان و مشاهیر با همکاری نهادهای مربوطه اقدام کرد زیرا این امر می تواند به انسجام در هویت فرهنگ و تمدن البرز منجر شود.

استاندار البرز تصریح کرد: تاسیس موزه مردم شناسی یک رویداد مهم فرهنگی در ایران کوچک به شمار می رود و باید به سمت مسیری حرکت کنیم که با استفاده از ظرفیت حضور فرهنگ های مختلف و جمع آوری دستارودهای غنی در این زمینه البرز را با نشان موزه مردم شناسی در کشور معرفی کنیم.

وی افزود: جمع آوری آثار تاریخی استان در قالب یک موزه می تواند نشانی بر سبقه دیرینه استان البرز باشد و اجرای آن مستلزم همکاری و همیاری مطلوب اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی استان است.

طهایی در ادامه درخشش جوانان البرز را در عرصه های ورزشی یکی دیگر از ظرفیت ها و استعدادهای استان خواند و گفت: ورزشکاران و مدال آوران سرمایه های اجتماعی استان به شمار می روند و می توان از ظرفیت آنها به عنوان شاخص توسعه ای بهره گرفت و خوشبختانه در این راستا مذاکراتی با مدیر کل ورزش و جوانان انجام شده است.