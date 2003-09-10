عمليات گسترده نظاميان صهيونيست عليه مناطق فلسطيني همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از سايت الوفد مصر، تلويزيون رژيم صهيونيستي امروز اعلام كرد، نظاميان اسرائيل عمليات گسترده اي را درروستاهاي رنتيس و مناطق مجاوراستان رام الله دركرانه باختري رود اردن آغازكرده اند.

نظاميان اشغالگردراين عمليات گسترده به منازل فلسطينيان يورش برده و بيش از 40 تن ازآنها را بازداشت كردند.

واحدهايي از نظاميان صهيونيست صبح امروز با يورش گسترده به منطقه طوباس دركرانه باختري ، اقدام به برقراري مقررات منع آمد و شد و جستجوي خانه به خانه كردند.

دراين عمليات ، مبارزان فلسطيني درمقابل يورش صهيونيست ها به دفاع از مردم اين منطقه دست زدند كه باعث به وجود آمدن درگيري و تبادل آتش شد.

حملات نظاميان رژيم اشغالگر قدس از بامداد امروز و در پي دو عمليات شهادت طلبانه فلسطينيان در قدس غربي و تل آويو ، نسبت به روزهاي گذشته افزايش يافته است .

در تازه ترين حملات ، جنگنده هاي صهيونيست ساعاتي پيش، با بمباران مناطق مسكوني شهرغزه باعث شهادت سه تن و زخمي شدن 30 تن ديگر شدند، در اين حمله فرزند وهمسر محمود زهار شهيد شدند.

گفتني است نظاميان صهيونيست شهرهاي طولكرم و جنين را نيزهدف حملات خود قرار داده اند.

تشديد جنايات رژيم صهيونيستي بر ضد ملت فلسطين به حدي رسيده است كه تشكيلات خودگردان فلسطين خواستاردخالت فوري جامعه بين الملل و اعزام نيروهاي حافظ صلح به مناطق اشغالي شد.