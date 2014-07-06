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۱۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۲۶

شعرخوانی شاعران آیینی در همایش ادبی «مادر مهربانی‌ها»

شعرخوانی شاعران آیینی در همایش ادبی «مادر مهربانی‌ها»

علیرضا قزوه، کورس احمدی، حمید هنرجو، حامد عسگری، علی آبان، رضا عبدالهی و کاظم بهمنی در قالب همایش ادبی «مادر مهربانی‌ها» در سالروز وفات حضرت خدیجه کبری (س) شعرخوانی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام رحلت جانگداز نخستین بانوی مسلمان حضرت خدیجه طاهره (س) ویژه برنامه «مادر مهربانی‌ها» با حضور شاعران مطرح آیینی روز سه‌شنبه 17 تیرماه ساعت 18 در فرهنگسرای ابن سینا برگزار می‌شود.

این همایش ادبی به منظور گرامیداشت شخصیت والای حضرت خدیجه (س) که الگوی کامل بانوان مسلمان جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، دینی و اقتصادی محسوب می‌شود، با حضور چهره‌هایی چون  سیدعبدالله حسینی مدیر اسبق موسسه اسلامی در آفریقای جنوبی، علیرضا قزوه،  کورس احمدی، حمید هنرجو، حامد عسگری، علی آبان، رضا عبدالهی و کاظم بهمنی برگزار می‌شود.

در این برنامه که در فرهنگسرای ابن سینا واقع در شهرک قدس، فاز یک، خیابان ایران زمین برگزار می‌شود، شاعران یادشده پیرامون مقام و منزلت نخستین بانوی مسلمان و بانوی فرشتگان آسمان به شعرخوانی و مرثیه‌سرایی خواهند پرداخت.

کد مطلب 2326303

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