90 سیل طی پنجسال در مازندران وقوع پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم یخکشی بعد از ظهر یکشنبه در کارگروه سیل استان، با بیان اینکه 120 رودخانه بطول چهار هزار و 200 کیلومتر در استان جریان دارد یادآور شد: امیدواریم با همکاری دستگاههای اجرایی، طرح جامع و مدیریت یکپارچه سیل در استان تهیه شود.

وی با اشاره به سیل خیز بودن استان، اعتبارات موجود را برای مدیریت سیلاب ناکافی دانست و با اشاره به اینکه 500 کیلومتر از رودخانه های استان در مناطق شهری و روستایی جریان دارد، خواستار توجه جدی به مدیریت یکپارچه سیلاب شد.

یخکشی، آزادسازی حریم رودخانه ها، توجه به طرح های آبخیزداری، مهندسی رودخانه، محیط زیست و غیره را در مدیریت سیلاب موثر برشمرد و گفت: اجرای طرح های غیر سازه ای بویژه آموزش مردم و مشارکت آنان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

موسوی تاکامی از اعضای کارگروه سیلاب استان نیز با اشاره به پدیده تغییرات اقلیمی و ضروت برخورد علمی و جامع با پدیده طبیعی تصریح کرد : ما نیازمند یک بستر مناسب جهت زهکشی جریان های سطحی به ویژه بهنگام سیلاب و طغیان رودخانه ها هستیم که برای انجام این مهم باید ار انجام کارهای پراکنده خودداری نمایم و باید مدیریت واحد در این زمینه داشته باشیم.

وی با اشاره به دلایل وقوع سیلاب، میزان بارش و مدت زمان آن، شیب و ساختار زمین شناسی شکننده را جمله عوامل بیان کرد و میزان رسوب در استان 15 تا 20 تن در هکتار بوده که با شاخص جهانی پنج تا هفت تن فاصله زیادی داریم.