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۱۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۵۲

یخکشی:

90 سیل طی پنجسال در مازندران وقوع پیوست

90 سیل طی پنجسال در مازندران وقوع پیوست

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب منطقه ای مازندران، تهیه طرح جامع و مدیریت یکپارچه سیل را راهکار اساسی برای مقابله با سیلاب برشمرد و گفت: 90 سیل طی پنج سال اخیر در استان به وقوع پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم یخکشی بعد از ظهر یکشنبه در کارگروه سیل استان، با بیان اینکه 120 رودخانه بطول چهار هزار و 200 کیلومتر در استان جریان دارد یادآور شد: امیدواریم با همکاری دستگاههای اجرایی، طرح جامع و مدیریت یکپارچه سیل در استان تهیه شود.

وی با اشاره به سیل خیز بودن استان، اعتبارات موجود را برای مدیریت سیلاب ناکافی دانست و با اشاره به اینکه 500 کیلومتر از رودخانه های استان در مناطق شهری و روستایی جریان دارد، خواستار توجه جدی به مدیریت یکپارچه سیلاب شد.

یخکشی، آزادسازی حریم رودخانه ها، توجه به طرح های آبخیزداری، مهندسی رودخانه، محیط زیست و غیره را در مدیریت سیلاب موثر برشمرد و گفت: اجرای طرح های غیر سازه ای بویژه آموزش مردم و مشارکت آنان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

موسوی تاکامی از اعضای کارگروه سیلاب استان نیز با اشاره به پدیده تغییرات  اقلیمی و ضروت برخورد علمی و جامع با پدیده طبیعی تصریح کرد : ما نیازمند یک بستر مناسب جهت زهکشی جریان های سطحی به ویژه بهنگام سیلاب و طغیان رودخانه ها هستیم که برای انجام این مهم باید ار انجام کارهای پراکنده خودداری نمایم و باید مدیریت واحد در این زمینه داشته باشیم.

وی با اشاره به دلایل وقوع سیلاب، میزان بارش و مدت زمان آن، شیب و ساختار زمین شناسی شکننده را جمله عوامل بیان کرد و میزان رسوب در استان 15 تا 20 تن در هکتار بوده که با شاخص جهانی پنج تا هفت تن فاصله زیادی داریم.

کد مطلب 2326312

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