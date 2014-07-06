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۱۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۴۲

حجت الاسلام فاطمی نسب:

بیش از 6 هزار نفر در مراسم ترتیل خوانی حرم حضرت معصومه(س) شرکت می‌کنند

بیش از 6 هزار نفر در مراسم ترتیل خوانی حرم حضرت معصومه(س) شرکت می‌کنند

قم - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: روزانه بیش از 6 هزار نفر در مراسم ترتیل خوانی عمومی قرآن کریم در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شرکت می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین روح‌الله فاطمی‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری روزانه مراسم ترتیل خوانی قرآن کریم در ساعت 15 اظهار داشت: روزانه بیش از 6 هزار نفر در مراسم ترتیل خوانی عمومی قرآن کریم در آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) شرکت می‌کنند.

وی بیان داشت: علاوه بر ترتیل خوانی عمومی، دو ترتیل خوانی ویژه نوجوانان و خواهران در این آستان مقدس برگزار می‌شود و در این محافل نیز روزانه بیش از 600 نفر در بخش نوجوانان و بیش از 300 نفر در بخش خواهران  شرکت می‌کنند.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) ابراز کرد: ترتیل خوانی قرآن کریم محور برنامه این آستان مقدس است و سه دوره ترتیل خوانی ماه رمضان سال جاری برگزار می‌شود.

وی افزود: ترتیل خوانی عمومی ساعت 15 در شبستان امام خمینی (ره) برگزار و به صورت مستقیم از شبکه سه سیما پخش می‌شود و قبل از این مراسم بیان نکات تفسیری حجت الاسلام حاج ابوالقاسم برگزار می‌شود.

حجت الاسلام فاطمی نسب تصریح کرد: ترتیل خوانی ویژه نوجوانان ساعت 11 برگزار و به طور مستقیم از شبکه شما و تولیدی آن از شبکه 2 پخش خواهد شد و همچنین ساعت 11 ترتیل خوانی ویژه خواهران در شبستان نجمه خاتون برگزار می‌شود.

مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به محافل مناجات خوانی دعای افتتاح در ماه رمضان عنوان کرد: دو محفل مناجات خوانی هر شب ساعت 23 و 30 دقیقه در این آستان مقدس برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این محافل مناجات خوانی با حضور مداحان سلحشور و میرداماد در شبستان امام خمینی(ره) و با حضور مداح اهل بیت(ع) حسین حقی در مسجد اعظم برگزار می‌شود.

کد مطلب 2326317

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