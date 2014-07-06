حجت الاسلام والمسلمین روح‌الله فاطمی‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری روزانه مراسم ترتیل خوانی قرآن کریم در ساعت 15 اظهار داشت: روزانه بیش از 6 هزار نفر در مراسم ترتیل خوانی عمومی قرآن کریم در آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) شرکت می‌کنند.

وی بیان داشت: علاوه بر ترتیل خوانی عمومی، دو ترتیل خوانی ویژه نوجوانان و خواهران در این آستان مقدس برگزار می‌شود و در این محافل نیز روزانه بیش از 600 نفر در بخش نوجوانان و بیش از 300 نفر در بخش خواهران شرکت می‌کنند.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) ابراز کرد: ترتیل خوانی قرآن کریم محور برنامه این آستان مقدس است و سه دوره ترتیل خوانی ماه رمضان سال جاری برگزار می‌شود.

وی افزود: ترتیل خوانی عمومی ساعت 15 در شبستان امام خمینی (ره) برگزار و به صورت مستقیم از شبکه سه سیما پخش می‌شود و قبل از این مراسم بیان نکات تفسیری حجت الاسلام حاج ابوالقاسم برگزار می‌شود.

حجت الاسلام فاطمی نسب تصریح کرد: ترتیل خوانی ویژه نوجوانان ساعت 11 برگزار و به طور مستقیم از شبکه شما و تولیدی آن از شبکه 2 پخش خواهد شد و همچنین ساعت 11 ترتیل خوانی ویژه خواهران در شبستان نجمه خاتون برگزار می‌شود.

مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به محافل مناجات خوانی دعای افتتاح در ماه رمضان عنوان کرد: دو محفل مناجات خوانی هر شب ساعت 23 و 30 دقیقه در این آستان مقدس برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این محافل مناجات خوانی با حضور مداحان سلحشور و میرداماد در شبستان امام خمینی(ره) و با حضور مداح اهل بیت(ع) حسین حقی در مسجد اعظم برگزار می‌شود.