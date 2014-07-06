نواقص فنی محورهای ورودی و خروجی بروجرد رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه ترافیک شهرستان بروجرد در رابطه با نواقص موجود در برخی راههای مواصلاتی و جاده ای شهرستان گفت: اصلاح و رفع نواقص در برخی راههای مواصلاتی شهرستان بروجرد به کندی صورت می گیرد که این روند می تواند مشکلاتی برای مردم ایجاد کند.

وی افزود: دستگاههای اجرایی مرتبط با این حوزه باید تسریع در انجام امور را در دستور کار خود قرار داده تا در حوزه راه و شهرسازی با مشکلات کمتری برخورد کنیم.

آریایی با بیان اینکه رسیدگی به مشکلات جاده ای و رفع نواقص کاهش تصادفات را به دنبال خواهد داشت، ادامه داد: در حال حاضر در برخی محورهای ورودی و خروجی بروجرد نواقصی وجود دارد که مقرر شده دستگاههای مربوطه ظرف دو هفته آینده نسبت به رفع آنها اقدام کنند.

سرپرست فرمانداری ویژه بروجرد افزود: تکمیل اصلاحات هندسی محور بروجرد - اراک توسط راه و شهرسازی، ایجاد دوربرگردان در سه کیلومتری محور بروجرد - اراک از سمت میدان آیت اله بروجردی بر اساس موازین شهرسازی، زیر سازی پل زیر گذر کنار کارخانه نساجی بروجرد در محور کمربندی از جمله برنامه های در دستور کار در این زمینه است.

آریایی ادامه داد: همچنین ایجاد دوربرگردان استاندارد در مقابل داملران بروجرد با انجام اصول فنی و مهندسی برای سهولت تردد اهالی شهرک های ایثار از دیگر پروژه هایی است که در حال انجام بوده و شهرداری و راه و شهرسازی بروجرد باید نسبت به تکمیل و اجرای آنها هرچه سریعتر اقدام کنند.

وی یادآور شد: همچنین شهرداری موظف است برای ایجاد دور برگردان در مقابل داملران نسبت به تهیه نقشه اقدام و آن را برای گرفتن تاییدیه به راه و شهرسازی بروجرد ارسال کند.

به گفته آریایی در حال حاضر بیش از 40 روز است که اداره راه و شهرسازی بروجرد فاقد مدیر بوده و همین امر در روند کند عملیات اجرایی برخی پروژه های مربوط به این دستگاه موثر است.