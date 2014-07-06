تشکیل شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی لرستان/ رسانه ها برای رشد جمعیت فرهنگسازی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی با اشاره به تشکیل و راه اندازی شورای هماهنگی و گسترش فعالیت های قرآنی استان در ذیل شورای فرهنگ عمومی اظهار داشت: در قالب شورای هماهنگی و گسترش فعالیت های قرآنی سه کارگروه تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه کارگروه های توسعه آموزش قرآن، توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن و توسعه فعالیت های تبلیغی و ترویجی قرآن تشکیل شده اند، تصریح کرد: هدف از تشکیل این شورا ایجاد هماهنگی بین دستگاههای دولتی، موسسات و گروههای فعال غیر دولتی در راستای هم افزایی و ارتقای فعالیتهای فرهنگی در استان است.

توسعه فرهنگ قرآنی در تمام بخش ها در اولویت کار قرار گیرد

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه تقویت ایمان و اعتقاد به قرآن و تمسک به تعالیم قرآنی از دیگر اهداف تشکیل این شورا است، افزود: تعمیق معرفت و تحقق فرهنگ قرآنی در نظام مدیریت از اهداف تشکیل شورای هماهنگی و گسترش فعالیت های قرآنی است.

حجت الاسلام میرعمادی توسعه مهارت های روان خوانی، صحیح خوانی و درک مفاهیم آیات قرآن را از دیگر اهداف تشکیل این شورا برشمرد و اظهار داشت: بیش تر به دنبال این هستیم که اصل جدایی ناپذیری قرآن و عترت را در همه فعالیت ها دنبال کنیم و توسعه فرهنگ قرآنی در تمام بخش ها در اولویت کار قرار گیرد.

وی یادآور شد: شورای هماهنگی و گسترش فعالیت های قرآنی استان زیر مجموعه شورای فرهنگ عمومی است.

برپایی نمایشگاه قرآنی در لرستان

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برپایی نمایشگاه قرآن در استان گفت: هدف از برپایی این نمایشگاه مسئله توسعه فرهنگ قرآنی و اهل بیت در جامعه است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه این نمایشگاه در ماه رمضان، ماه بهار قرآن برگزار می شود، تصریح کرد: فضای قرآنی در جامعه مهمترین عامل تاثیر گذار در روح و روان مردم است.

وی با تاکید بر اینکه این نمایشگاه می تواند در راستای تاثیر گذاری معنوی در روح و روان مردم نقش اصلی داشته باشد، یادآور شد: علاقمندان می توانند با حضور در این نمایشگاه با محصولات فرهنگی آشنا شده و محصولات فرهنگی مورد نیاز خود را خریداری کنند.

کاهش جمعیت یکی از مخاطراتی که جامعه را تهدید می کند

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از خطرات بزرگی که جامعه را تهدید می کند محدود کردن نسل است، اظهار داشت: بر اساس آمار در ایران 21 میلیون خانوار وجود دارد که از این میزان 14.5 درصد بدون فرزند هستند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه 19 درصد خانوارهای ایرانی تک فرزند هستند، تصریح کرد: همچنین بیش از 33 درصد خانوارهای ایرانی یک و نیم فرزند دارند.

وی با تاکید بر اینکه این آمار نشان می دهد اگر زن و مردمی از دنیا بروند تنها یک و نیم فرزند از خود به جای می گذارند، افزود: این امر یک خطر بزرگ است و انتظار داریم رسانه ها و صدا و سیما در راستای پیشگیری از طلاق، افزایش فرزند در میان خانواده ها و آموزش مهارت های زندگی فعالیت بیشتری داشته باشند.