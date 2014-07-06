آتش گرفتن خودرو در خیابان فدائیان اسلام/ تصادف مرگبار راننده مست

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین حادثه ، یک خودرو سواری كه در حوالی خیابان فدائیان اسلام در حال حركت بود ناگهان آتش گرفت اما پیش از گسترش آن توسط آتش نشانان خاموش شد. هنگامیكه راننده خودرو متوجه خروج دود از زیر محفظه موتور شد بلافاصله پس از توقف در كنار خیابان از سامانه 125 آتش نشانی تهران درخواست كمك كرد که ستاد فرماندهی این سازمان ساعت 13 امروز آتش نشانان ایستگاه 83 را به خیابان فدائیان اسلام، بلوار ابریشم اعزام كرد.

توكل قاسمپور فرمانده آتش نشانان اعزامی در مورد چگونگی بروز این حادثه اظهار داشت: راننده خودرو سواری پژو 405 هنگام حركت به یکباره متوجه خروج دود از زیر محفظه موتور خودرو شد كه بلافاصله خودرو را متوقف کرد. به دنبال توقف خودرودر كنار خیابان، ناگهان شعله های آتش ازقسمت جلوی خودرو به هوا بلند شد و موتورآن را در برگرفت.آتش نشانان با توجه به نزدیكی به محل حادثه در كمترین زمان ممكن خود را به این آتش سوزی رساندند و با استفاده از خاموش كننده های دستی، آتش را قبل از گسترش بیشتر آن مهارکرده و سپس با استفاده از یك رشته لوله آب رسان، شعله های آتش خودرو را كاملا خاموش كردند.

این فرمانده آتش نشانی علت بروز این حادثه را پاره شدن شیلنگ سوخت رسان و رسیدن بخارات بنزین به منبع تولید جرقه(دینام) و در نتیجه شعله وری اعلام كرد و درادامه به شهروندان توصیه کرد: حتما یک دستگاه خاموش کننده دستی در خودرو، آماده داشته باشند تا در صورت وقوع این گونه حوادث، با بکارگیری آن در لحظات اولیه، از بروز خسارات بیشتر جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: قطعا همراه داشتن یك خاموش كننده دستی و استفاده صحیح از آن، نقش بسیار زیادی در مهاربه موقع و جلوگیری از بروز خسارت در آتش سوزی های خودرو دارد.

مصدومیت پدر و دختر در حادثه سقوط خودرو در گودال

در دومین حادثه، سقوط ناگهانی خودرو سواری در گودال حاشیه بزرگراه قم سبب مصدومیت پدر و دختری شد. هنگامیكه رانندگان خودروهای عبوری متوجه سقوط خودرو در گودال شدند بلافاصله در تماس با سامانه 125 آتش نشانی درخواست كمك كردند که ستاد فرماندهی این سازمان ساعت 5 صبح امروز آتش نشانان ایستگاه 50 را به محل حادثه در اتوبان تهران قم اعزام كرد.

ناصر كنعانی فرمانده آتش نشانان اعزامی گفت: یك دستگاه خودروی سواری پراید با دوسرنشین دراین بزرگراه به سمت تهران درحرکت بود که به دلیل نامعلومی از مسیر اصلی منحرف شد و در داخل گودالی به عمق سه متر در شانه خاكی سمت راست بزرگراه سقوط كرد.

وی با اشاره به گرفتار شدن دو سرنشین آسیب دیده در داخل خودرو، افزود: آتش نشانان همزمان با عملیات ایمن سازی خودرو با استفاده از تجهیزات مخصوص نجات، برای دسترسی به سرنشینان اقدام به جداسازی قسمت هایی از بدنه این خودرو کرده و توانستند پدری 35 ساله و دختر 11 ساله اش را كه از ناحیه های سر، پا و قفسه سینه مجروح شده بودند از داخل خودرو خارج کرده و در اختیار امدادگران اورژانس قرار دهند.

این فرمانده آتش نشانی با اعلام این که علت وقوع این حادثه توسط پلیس راهور تحت بررسی است، تصریح کرد: نیروهای آتش نشانی درپایان این عملیات، خودرو سواری را از گودال خارج کرده و تحویل پلیس راه منطقه دادند.

تصادف مرگبار راننده مست با موتور سه چرخ

در آخرین حادثه، تصادف مرگبار میان خودرو پیکان و موتور سه چرخ حمل ضایعات در بزرگراه علامه یک کشته برجا گذاشت.

پس از اطلاع تصادف میان یکدستگاه موتور سه چرخ حمل بازیافت و خودرو سواری پیکان در شرق به غرب بزرگراه علامه جعفری ، بلافاصله ماموران پلیس راهور در محل حادثه حاضر شدند که مشخص شد خودرو پیکان به شدت با پشت موتور سه چرخ برخورد کرده است.براثر این حادثه راننده جوان موتور جانش را از دست داده و ترکنشین آن که جوان افغانی 22 ساله بود مجروح و به مراکز درمانی منتقل شد.در بررسی های تخصصی مشخص شد راننده خودرو مشروبات الکلی مصرف کرده و به همین دلیل نیز نتوانسته است خودرو را کنترل کند.