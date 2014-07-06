جزئیات تصمیمات جدید برای نجات دریاچه ارومیه/ توقف سدسازی قطعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود رضا عرب گفت: بر اساس این برنامه، امسال و سال آینده دوره تثبیت دریاچه خواهد بود و از سال 1395 تا 1401 دوره احیای دریاچه خواهد بود و سال 1402 به احیای نهایی دریاچه ارومیه خواهیم رسید.

سخنگوی ستاد احیای دریاچه ارومیه اظهارداشت: از نظر 500 نفر از اعضای هیئت علمی و 50 متخصص خارج کشور بهره گرفته ایم و 25 مصوبه به تصویب رساندیم که هشتم تیر امسال این مصوبات به تأیید هیئت دولت رسید.

رضا عرب گفت: هیچ راهی جز کاهش مصرف آب دریاچه نداریم و با 40 درصد صرفه جویی در آب کشاورزی تا 1700 میلیون مترمکعب در مصرف این بخش، شاهد کاهش خواهیم بود. تا پایان آبان امسال، طرح انتقال آب چندین رودخانه از جمله رودخانه زرینه رود به دریاچه ارومیه اجرایی خواهد شد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا برخی نمایندگان مجلس معتقدند ستاد هیچ کاری تاکنون انجام نداده است؟ تصریح کرد: ما جمعه گذشته جلسه ای با نمایندگان استان آذربایجان غربی برگزار کردیم و یکشنبه هفته آینده نیز با برخی دیگر از نمایندگان مجلس رایزنی خواهیم داشت و به طور قطع آنان متقاعد خواهند شد.

رضا عرب گفت: ما نیمه خرداد به دنبال نهایی شدن مصوبات بودیم و تا این مصوبات در جلسه هیئت دولت به تصویب نمی رسید نمی توانستیم اطلاع رسانی داشته باشیم و به همین جهت بود که برخی نمایندگان گلایه داشتند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت خشک شدن کامل دریاچه، توفان نمک تا شمال شرق ایران گسترش خواهد یافت و همه مزارع و جنگل ها آسیب خواهد دید. برداشت نمک از این دریاچه هم 250 سال طول می کشد چرا که هم اکنون ده میلیارد تن نمک در این دریاچه وجود دارد.

سخنگوی ستاد احیای دریاچه ارومیه افزود: برداشت نمک از بعد اقتصادی کار خوبی است به ویژه که این نمک سرشار منیزیم است اما این طرح عملی نیست.

همچنین تجریشی عضو ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز در اظهاراتی بیان داشت: در فرآیندی 10 دوازده ساله می توانیم شاهد احیاء این دریاچه باشیم و ما در این ستاد از تجربیات بین المللی به خصوص تجربیات کشورهایی که شاهد چنین مشکلی بوده اند استفاده کرده ایم.

وی گفت: در شش ماه گذشته همه کارهای صورت گرفته، جنبه فنی داشته است و از این پس باید وارد گام اجرایی شویم و از نقش مردم و رسانه ها در این خصوص نباید غفلت کرد.

تجریشی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه تضمینی وجود دارد که با تغییر احتمالی این دولت، مصوبات ستاد احیاء دریاچه ارومیه همچنان اجرایی شود؟ گفت: ما اگر در طی دو سه سال آینده بتوانیم نهادسازی و تشکل سازی کنیم و کشاورزان و تصمیم گیران با ابعاد فاجعه خشکی این دریاچه آشنا شوند هر مسئولی خود را ملزم به اجرای مصوبات این ستاد خواهد دانست.

عضو ستاد احیای دریاچه ارومیه در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه چه تضمینی برای توقف فعالیت سدهایی که کمتر از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند وجود دارد؟ گفت: وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی به این نتیجه رسیده اند که این سدسازی ها اگر صورت گیرد وضع دریاچه ارومیه بدتر از اینها خواهد شد.

وی افزود: هم اکنون اراضی نزدیک این دریاچه بیش از حد نیاز گیاهان، آب مصرف می کنند و هیچ چاره ای جز کاهش 40 درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی این منطقه نداریم. عضو کمیته راهبردی ستاد احیاء دریاچه ارومیه گفت: اگر کشاورزان توانمند شوند با این صرفه جویی 40 درصدی حتی می توان محصولات بیشتری هم تولید کرد و برخی کشورها که دچار خشکسالی شده اند با اینگونه اقدامات توانسته اند خود را اداره کنند.

تجریشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این دریاچه تا چه زمانی باید کنترل شود تا به شرایط موجود برنگردد؟ افزود: وقتی دریاچه ارومیه به تراز اکولوژیک برسد حتما نباید رها شود. دریاچه هایی در جهان داشتیم که به سمت قهقرا رفتند اما باز به مسیر قبلی خود بازگشتند و ما نباید آن تجربه ها را تکرار کنیم.

وی ادامه داد: البته چند دریاچه در چین خشک شد اما چون خشکی این دریاچه ها منجر به افزایش پدیده گرد و غبار نشد مشکلاتی ایجاد نکرد اما اگر دریاچه ارومیه خشک شود اثرات اقلیمی جبران ناپذیری بر جای خواهد گذاشت.

تجریشی افزود: هم اکنون که این دریاچه به خشکی کامل نرسیده است شاهد افزایش سقط جنین دام ها در این منطقه هستیم و با خشکی این دریاچه تفاوت حداقل و حداکثری دما آنقدر افزایش خواهد یافت که مشکلاتی جبران ناپذیر به جای خواهد گذاشت.

وی تاکید کرد: اگر دریاچه در صدها هزار سال گذشته خشک نشده است نسل های بعدی از ما نمی پذیرند که آن را به خشکی برسانیم. در غرب دریاچه غبارهای محلی وجود دارد که منشأ بخشی از آن از کشور عراق است اما از تصاویر ماهواره ای مشخص می شود که تا زمانی که دریاچه آب دارد غبارها جذب می شود و عمده غبارها در جاهایی است که انسان در آن دخل و تصرف کرده است.

عضو ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: به طور قطع اگر به موضوع احیاء دریاچه ارومیه توجه نشود این غبارها و ذرات تا 700 کیلومتر می تواند پراکنده شود و حتی تهران در معرض آسیب قرار خواهد گرفت.