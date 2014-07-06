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۱۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۱۵

حجت الاسلام موسوی:

وعده مسئولان دولت قبل برای انتقال آب سد طالقان به آبیک محقق نشد

وعده مسئولان دولت قبل برای انتقال آب سد طالقان به آبیک محقق نشد

آبیک- خبرگزاری مهر: امام جمعه شهر آبیک گفت: پروژه انتقال آب سد طالقان به شهر آبیک برای حل مشکل کم آبی مردم از مصوبات دولت قبلی است که هنوز اجرا نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوتراب موسوی ظهر یکشنبه در جلسه ای با حضور منوچهر حبیبی معاون استاندار قزوین، عبدالحسین داداشی فرماندار شهرستان آبیک و مرتضی طاهرخانی بخشدار مرکزی شهرستان آبیک اظهار داشت: مشکل آب شرب مردم شهر آبیک بسیار جدی است و از مسئولان انتظار داریم نسبت به انتقال آب سد طالقان برای رفع کامل مشکل آب شرب مردم تلاش کنند.

وی، فقر زدایی و ایجاد اشتغال برای جوانان را از دیگر کارهای مهم مسئولان برشمرد و افزود: فرصت خدمت به مردم از الطاف الهی است که نصیب مسئولان جمهوری اسلامی شده و در ماه مبارک رمضان رسیدگی به امور مردم از اهمیت و ارزش بیشتری نزد خداوند برخوردار است.

این مسئول یادآور شد: با مدرن کردن تأسیسات آبیاری در بخش کشاورزی می توان از هدر رفت بسیار زیاد آب جلوگیری کرد و مسئولان با جدیت این موضوع را باید پیگیری کنند زیرا صرفه جویی در اسلام نیز بسیار سفارش شده است.

حجت الاسلام موسوی ضمن ابراز خرسندی از دیدار با مسئولان استان و شهرستان گفت: امیدواریم همه مسئولان در انجام وظایف خود موفق باشند و در ماه مبارک رمضان و با زبان روزه به مشکلات مردم رسیدگی کنند و از ثواب الهی هم برخوردار شوند.

منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری قزوین هم در ادامه این دیدار گفت: با برنامه ریزی انجام شده در سطح استان قزوین مقرر شده تا هر یکشنبه با جمعی از مسئولان و مدیران استانی و شهری در بخش های مختلف حضور پیدا کنیم و از نزدیک شاهد پیشرفت و موانع موجود در اجرای پروژه های عمرانی هر بخش باشیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر چهار کارگروه برای رفع موانع موجود و پیشرفت پروژه های بخش مرکزی شهرستان آبیک تشکیل شده و بخشدار مسئول پیگیری آن است.

این مسئول ادامه داد: موضوع آب در استان قزوین از اولویت برخوردار است که با استفاده درست و بهینه توسط مردم امیدواریم، استان قزوین از بحران کمبود آب خارج شود.

حبیبی یادآور شد: از 100 درصد آب مصرفی در استان قزوین 91 درصد به کشاورزی، پنج درصد به شرب و چهار درصد در بخش صنعت مصرف می شود که با مدرنیزه کردن سیستم آبیاری در بخش کشاورزی بسیاری از کمبودها جبران می شود.

وی عنوان کرد: 9 هزار حلقه چاه در سطح استان قزوین وجود دارد که چهار هزار حلقه آن غیر مجاز است و این موضوع موجب کاهش شدید سطح آبهای زیر زمینی شده است.

وی اصلاح الگوی کشت، آبیاری تحت فشار و همیاری مردم را سه ضلع مثلث کاهش مصرف آب در استان قزوین دانست و افزود: مدیریت مصرف آب در شهرستان آبیک نسبت به سال گذشته بهتر شده است.

معاون عمرانی استاندار قزوین گفت: انتقال آب سد طالقان به شهر آبیک به 400 تا 500 میلیارد تومان اعتبار و سه تا چهار سال زمان نیاز دارد، لذا ضروری است در شرایط کنونی و با استفاده از منابع موجود و در کمترین زمان مشکلات را رفع کنیم.

حبیبی امور فرهنگی را از دیگر حوزه های مهم و مورد توجه استانداری ذکر کرد و افزود: توجه جدی به ظرفیت مساجد و امامزاده ها در اولویت برنامه های فرهنگی استان قرار دارد.

وی اقتصادی کردن روستاها را از دیگر برنامه های مهم استانداری برشمرد و گفت: روستاهای استان از بیشتر خدمات عمومی برخوردارند و اگر معیشت روستاییان تا حد زیادی تأمین شود از مهاجرت های بی مورد جلوگیری می شود که این کار در توسعه استان بسیار اهمیت دارد.

کد مطلب 2326326

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