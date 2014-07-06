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۱۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۰۳

صفی پور:

نمایشگاه بزرگ قرآنی همزمان با ماه مبارک رمضان در تبریزبر گزار می شود

نمایشگاه بزرگ قرآنی همزمان با ماه مبارک رمضان در تبریزبر گزار می شود

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از برگزاری نمایشگاه بزرگ قرآنی همزمان با ماه مبارک رمضان در نمایشگاه بین المللی تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صفی پور ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه های قرآنی در شهری با مردم مذهبی همچون تبریز امری ضروری بوده و تاثیر بالایی در ترویج فرهنگ قرآنی در میان نوجوانان و جوانان دارد.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه 30 ناشر تازه های نشر خود را ارائه خواهند داد.

صفی پور با اشاره به برنامه های جنبی اجرا شده در حاشیه این نمایشگاه گفت: کتابت گروهی قرآن توسط 600 خوشنویس با خودکار، کارگاه های زنده هنری، اکران فیلم و تصویرگری قصص قرآنی از مهم ترین برنامه های جنبی این نمایشگاه است.

وی در ادامه خاطر نشان شد: این نمایشگاه از 18 تا 24 تیر ماه از ساعت 18 الی 23 در سالن پروین اعتصامی نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز به کار شورای رسیدگی و نظارت بر عملکرد آموزشگاه‌های آزاد هنری استان گفت: اعضای حاضر در این شورا پس از بررسی قوانین و مقررات نسبت به صدور مجوز یا تمدید فعالیت آموزشگاه‌های آزاد هنری اقدام می کنند.

صفی پور در پایان تصریح کرد: آموزشگاه های آزاد هنری که با هدف اشاعه فرهنگ و هنر، بر اساس ضوابط و شئون اسلامی و با رعایت این ضوابط توسط افراد حقیقی یا حقوقی و به منظور تربیت و آموزش هنرجویان علاقمند به یکی از رشته‌های هنری در زمینه هنرهای تجسمی و خوشنویسی، سرود و آهنگ‌های انقلابی، هنرهای نمایشی و هنرهای سنتی فعالیت می‌کنند در واقع مکمل فعالیت‌های این اداره‌ کل هستند.

کد مطلب 2326335

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