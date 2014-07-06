نمایشگاه بزرگ قرآنی همزمان با ماه مبارک رمضان در تبریزبر گزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صفی پور ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه های قرآنی در شهری با مردم مذهبی همچون تبریز امری ضروری بوده و تاثیر بالایی در ترویج فرهنگ قرآنی در میان نوجوانان و جوانان دارد.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه 30 ناشر تازه های نشر خود را ارائه خواهند داد.

صفی پور با اشاره به برنامه های جنبی اجرا شده در حاشیه این نمایشگاه گفت: کتابت گروهی قرآن توسط 600 خوشنویس با خودکار، کارگاه های زنده هنری، اکران فیلم و تصویرگری قصص قرآنی از مهم ترین برنامه های جنبی این نمایشگاه است.

وی در ادامه خاطر نشان شد: این نمایشگاه از 18 تا 24 تیر ماه از ساعت 18 الی 23 در سالن پروین اعتصامی نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز به کار شورای رسیدگی و نظارت بر عملکرد آموزشگاه‌های آزاد هنری استان گفت: اعضای حاضر در این شورا پس از بررسی قوانین و مقررات نسبت به صدور مجوز یا تمدید فعالیت آموزشگاه‌های آزاد هنری اقدام می کنند.

صفی پور در پایان تصریح کرد: آموزشگاه های آزاد هنری که با هدف اشاعه فرهنگ و هنر، بر اساس ضوابط و شئون اسلامی و با رعایت این ضوابط توسط افراد حقیقی یا حقوقی و به منظور تربیت و آموزش هنرجویان علاقمند به یکی از رشته‌های هنری در زمینه هنرهای تجسمی و خوشنویسی، سرود و آهنگ‌های انقلابی، هنرهای نمایشی و هنرهای سنتی فعالیت می‌کنند در واقع مکمل فعالیت‌های این اداره‌ کل هستند.