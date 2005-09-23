مراسم قرعه كشي چهار وزن اول مسابقات كشتي آزاد بزرگسالان كشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" آمارنفرات شاخص وكشتي گيران شركت كننده دراين مسابقات به شرح ذيل است:
60 كيلوگرم : 32 نفرشهرام اميد - مهدي نيك منش - بيژن چنگيزي فر- حسن كمره اي
74 كيلوگرم: 34 نفرمهدي منصوري - رضا رمضان زاده - محمد باقرعالي - ميثم مصطفي جوكار
96 كيلوگرم: 32 نفر امين مرداني - جعقردليري - اباذر اسلامي - احسان نعمتي
120 كيلوگرم: 29 نفرعليرضا قرائي - مهدي باغبانيان- محمد جواد راسخي - ناصر دليرمعيني
مراسم وزن كشي 4 وزن دوم مسابقات كشتي آزاد قهرماني بزرگسالان كشور درشهر مشهد و درسالن شهيد بهشتي اين شهربرگزار شد.
به گزارش خبرگزاري" مهر" آمارنفرات شاخص وكشتي گيران شركت كننده دراين مسابقات به شرح ذيل است:
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