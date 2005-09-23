مراسم قرعه كشي چهار وزن اول مسابقات كشتي آزاد بزرگسالان كشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" آمارنفرات شاخص وكشتي گيران شركت كننده دراين مسابقات به شرح ذيل است:

60 كيلوگرم : 32 نفرشهرام اميد - مهدي نيك منش - بيژن چنگيزي فر- حسن كمره اي

74 كيلوگرم: 34 نفرمهدي منصوري - رضا رمضان زاده - محمد باقرعالي - ميثم مصطفي جوكار

96 كيلوگرم: 32 نفر امين مرداني - جعقردليري - اباذر اسلامي - احسان نعمتي

120 كيلوگرم: 29 نفرعليرضا قرائي - مهدي باغبانيان- محمد جواد راسخي - ناصر دليرمعيني