نمایشگاه بزرگ قرآن و عترت با حضور 100 ناشر در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اسماعیلیان ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی با اشاره به اینکه این جلسه 82 امین جلسه شورای فرهنگ عمومی است، اظهار داشت: در این جلسه نیز مصوبات و برنامه های مختلفی مطرح و تصویب شد.

وی با بیان اینکه یکی از مصوباتی که در این جلسه مطرح شد تشکیل شورای هماهنگی و گسترش فعالیت های قرآنی بود، تصریح کرد: این شورا با همکاری دستگاه های مربوطه و تشکیل سه کمیته تشکیل شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان یادآور شد: این شورا برای هماهنگ و منسجم شدن فعالیت های قرآنی در استان ایجاد شده است.

حجت الاسلام اسماعیلیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برپایی نمایشگاه بزرگ قرآنی در خرم آباد گفت: این نمایشگاه در ماه مبارک رمضان و در دو حوزه مکتوبات و محصولات دیجیتالی با موضوع قرآن و عترت برپا می شود.

وی با بیان اینکه از 100 ناشر برتر کشور برای حضور در این نمایشگاه دعوت شده است، تصریح کرد: آخرین محصولات و تولیدات در حوزه قرآن و عترت در این نمایشگاه عرضه می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با اشاره به اینکه در حوزه دیجیتال با توجه به فراوانی تولید کنندگان این حوزه یک بازارچه را برپا کرده و نمایندگی های مربوط به محصولات مختلف در این نمایشگاه محصولات دیجیتال خود را به نمایش می گذارند.

حجت الاسلام اسماعیلیان یادآور شد: در بخش عترت نیز 10 برنامه متنوع با موضوعات مختلف برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در این نمایشگاه بخش کودک و نوجوان را جدی و پررنگ دیده ایم و همچنین در حاشیه نمایشگاه کرسی های تلاوت قرآن نیز برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با اشاره به توزیع بن در بین بازدیدکنندگان نمایشگاه گفت: محصولات این نمایشگاه با 40 درصد تخفیف که 20 درصد آن از سوی ناشران و 20 درصد نیز یارانه اداره کل ارشاد استان است به فروش می رسند.

حجت الاسلام اسماعیلیان افزود: این نمایشگاه از پانزدهم ماه رمضان به مدت 10 روز برگزار می شود.