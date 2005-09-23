قهرمانان سه وزن اول مشخص شدند

به گزارش خبرگزاري" مهر" درپايان رقابتهاي نخستين روزنفرات زيربعنوان قهرمانان سه وزن اول مشخص ومعرفي شدند:

55 كيلوگرم: 1- غلامرضا ميرزائي (لرستان) 2- بابك خورشيدي (كرج) 3- آرش فيض حري ( كرمانشاه) وحسين مصطفي زاده (تهران)

66 كيلوگرم: 1- مصطفي تقي لو ( تهران) 2- عباس رنجبر ( مازندران) 3- اسلام مرداني ( گلستان) وعابد جعفري زاده ( سيستان و ب)

84 كيلوگرم: 1- رضا يزداني ( مازندران) 2- حامد تاتاري ( خراسان رضوي) 3- عبدالرضا جهانشاهي ( گلستان) - احسان لشگري ( قزوين)

گفتني است: اين رقابتها در4 وزن دوم امروزبه پايان مي رسد.