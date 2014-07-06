84 درصد درآمدهای خراسان جنوبی از مالیات تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وجه اله خدمتگزار ظهریکشنبه در جریان بازدید از اداره کل امور مالیاتی استان ضمن تبریک 16تیر روز مالیات اظهار کرد:در حال حاضر 90 درصد از درآمدها در کشورهای پیشرفته از محل درآمدهای مالیاتی حاصل می شود و مردم نیز درقبال خدمت دولت مالیات پرداخت می کنند که در کشور ما این سازکار وجود ندارد و مردم از رو ی اجبار مالیات پرداخت می کنند.

وی اظهار کرد:در سال گذشته حدود 920میلیارد ریال مالیات در استان اخذ شده است که از این میزان 625 میلیارد ریال از محل مالیات های مستقیم و 294 میلیارد ریال نیز از محل مالیات های غیرمستقیم وصول شده است.

خدمتگزار ادامه داد: در سال گذشته 92 درصد برنامه های مالیاتی در استان محقق شده است.

وی با بیان اینکه در کشور ما ساز و کارهای بسیار خوبی برای دریافت مالیات ها تعریف نشده است، بیان کرد: هنوز در ایران پرداخت مالیات به عنوان یک وظیفه شرعی و عمومی مورد توجه قرار نگرفته است.

وی اظهار کرد: همه اقشار جامعه با اداره کل امور مالیاتی سر و کار دارند که باید متولیان به عنوان وظیفه قانونی توجه کنند که با نهایت ادب، احترام و عزت با مردم برخورد شود.

تعیین میزان مالیات باید برمبنای قانون باشد

وی با بیان اینکه نباید مردم در زمینه پرداخت مالیات نارضایتی داشته باشند، افزود: باید همکاران اداراه کل امور مالیاتی توجه کنند که در اخذ مالیات تعیین میزان مالیات برای اقشار مختلف مردم با در نظر گرفتن قانون باشد.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در گرفتن اطلاعات شغلی و درآمدی افراد نیز باید اصل بر صحت گفتار اظهارکننده و دهنده مالیات باشد مگر آنکه شواهدی خلاف گفته های آنها ثابت شود.

وی با بیان اینکه نباید به مردم به گونه ای برخورد شود که کرامت افراد زیر سوال برود، افزود: کارشناسان مالیاتی باید در حقوق حاکمیت با رعایت مواضع قانون تلاش کنند و در این خصوص حقوق شهروندی را نیز رعایت کنند.

خدمتگزار اظهار کرد: وظایف کارشناسان امور مالیاتی حساس است چرا که کارشناس باید ضمن رعایت حقوق مردم از حقوق بیت المال نیز دفاع کنند.

وی با بیان اینکه تیرماه آخرین مهلت پرکردن فرم های اظهارنامه مالیاتی افراد است، گفت: افراد به گونه ای برنامه ریزی کنند تا بتوانند در روزهای اول تیرماه برای طی مراحل قانونی خود در زمینه پرداخت مالیات اقدام لازم را انجام دهند و آن را به روزهای پایانی ماه موکول نکنند.

پرداخت 20 میلیارد تومان اعتبار از محل عوارض مالیاتی به حساب شهرداری ها

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: درحال حاضر بسیاری از هزینه های زیرساختی حیاتی در استان از محل درامد های مالیاتی تامین می شود.

وی به وجود برخی از قوانین دست و پاگیر در دستگاه های اجرایی اشاره کرد و افزود: حذف برخی از قوانین دست و پاگیر از جمله برنامه های دولت یازدهم در راستای تسهیل خدمت رسانی به مردم است.

خدمتگزار با بیان اینکه در راستای برخورد با فرارکننده گان مالیاتی در جامعه قوانینی وضع شده است، گفت: اداره کل امور مالیاتی از ظرفیت های این قانون برای برخورد با فرارکننده گان مالیاتی استفاده کند تا حقوق دیگر افراد در این زمینه ضایع نشود.

وی یاد آور شد: درسال گذشته اداره کل امور مالیاتی شش میلیارد و 600 میلیون ریال اعتبار به حساب دهیاری های استان پرداخت کرده است و همچنین از ابتدای سال جاری نیز 300 میلیون تومان اعتبار به حساب دهیاری های استان پرداخت شده است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه درسال گذشته 20 میلیارد تومان اعتبار به حساب شهرداری های استان پرداخت شده است، عنوان کرد: طی سه ماه نخست سال جاری نیز یک میلیارد تومان اعتبار به حساب شهرداری های استان واریز شده است.