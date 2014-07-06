4000 حلقه چاه غیرمجاز در استان قزوین وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات بخش مرکزی شهرستان آبیک که با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی استان و مدیران شهرستان آبیک برگزار شد به بررسی موانع و مشکلات همه پروژه های این بخش پرداخت و اظهار داشت: مشکلات آبی اساسی ترین مشکل استان قزوین محسوب می شود که با نگاه ویژه و تدبیر و مدیریت هماهنگ این مشکل را مدیریت خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: با همت و تلاش مسئولان برای رفع مشکل کمبود آب شرب شهر آبیک تا یک ماه آینده 2 حلقه چاه جدید وارد مدار می شود که با بهره برداری از این چاه ها بخش عظیمی از مشکلات آب شرب این شهر رفع خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: به ازای یک درجه افزایش دمای هوا 5 درصد مصرف آب افزایش پیدا می کند و مصرف آب در شرایط کنونی با توجه به اینکه در فصل تابستان هستیم باید به درستی مدیریت شود.

حبیبی با اشاره به مسکن مهر خاطرنشان کرد: مسکن مهر شهرستان آبیک با همکاری شورای شهر و شهرداری باید با سرعت به پایان برسد تا مردم در آینده نزدیک بتوانند خانه های خودرا تحویل بگیرند.

وی یادآور شد: برای مدیریت بحران وجود آتش نشانی یکی از موضوعات مهم در هر استان است و پایگاه های آتش نشانی روستای قشلاق و ناصرآباد باید با سرعت بیشتر شروع بکار کند و موانع پیش روی آن برداشته شود.

معاون استاندار قزوین تأکید کرد: با توجه به اهمیت سالن چندمنظوره روستای زیاران از محل اعتبارات موجود هزینه کفپوش سالن ورزشی این روستا تأمین می شود تا انشاالله تا یکماه آینده شاهد بازگشایی این سالن ورزشی باشیم.

حبیبی خاطرنشان کرد: وضعیت استخر سرپوشیده ای شهر آبیک که به صورت نیمه تمام مانده است نیز باید تا یکماه آینده تعیین تکلیف شود و موانع پیشرفت این پروژه نیز رفع شود.

وی اظهار داشت: 650 کیلومتر راه روستایی در معرض تردد ماشین آلات سنگین قرار دارد که در معادن کار می کنند و این ماشین آلات خسارات جدی به راه ها وارد می کنند و همچنان که باید چرخ صنعت در گردش باشد از زیرساخت ها نیز باید به درستی نگهداری شود.

این مسئول تصریح کرد: پایگاه اورژانس زیاران توسط بسیج سازندگی احداث خواهد شد و با برگزاری جلسه ای هماهنگی های لازم برای رفع موانع موجود تشکیل و موانع نیز مرتفع شد.

معاون عمرانی استاندار قزوین تأکید کرد: در بخش آب اعتبارات خوبی تخصیص داده شده و مجتمع های یانس آباد و زیاران تا هفته دولت به بهره برداری خواهند رسید.

وی اجرای طرح هادی روستاهای ناصر آباد، کوندج و انجیلاق، ایمن سازی کانال آب روستای زیاران و آسفالت راه های روستایی را از دیگر پروژه های بخش مرکزی شهرستان آبیک عنوان کرد که باید به سرعت انجام شود.