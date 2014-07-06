راستگویی و صداقت در معادلات سیاسی گم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی بعد از ظهر یکشنبه طی سخنانی در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) به موضوع صدق لسان اشاره کرد و گفت: صدق لسان از مسائلی است که نفع آن مستقیماَ به خود شخص راستگو می‌رسد و می‌تواند هدیه‌ای باشد برای دو فرشته نکیر و منکر زمانی که فرد را وارد خانه ابدیش می‌گذارند.

وی گفت: زمانی که متوفی را وارد قبر می‌گذارند و بستگان همه از او دور می‌شوند آنگاه دو فرشته نکیر و منکر به سراغ وی خواهند آمد و از او در مورد اعتقاداتش می‌پرسند که اگر او به آن دو فرشته پاسخ درست دهد به اذن خداوند دریچه‌ای از بهشت باز می‌شود و جایگاه خود را در بهشت می‌بیند اما اگر پاسخ نادرستی بدهد آن دو فرشته او را با شیطان تنها می‌گذارند و آنگاه دریچه‌ای از جهنم باز می‌شود و جایگاه خود را در جهنم خواهد دید.

امام جمعه قم با بیان اینکه حضرت فاطمه (س) از کنار سؤال و جواب‌های قبر به آسانی عبور نمی‌کند و از خداوند می‌خواهد تا او را در آن لحظه یاری کند، افزود: ما نیز باید اینگونه باشیم و با جدی گرفتن این موضوع همواره از خداوند طلب یاری نماییم.

وی اظهار کرد: انسان در قبر و قیامت نمی‌تواند بر خلاف آنچه که بوده است و اعتقاد داشته است عمل کند و پاسخ دهد و این فقط در دنیا امکان دارد و فرد می‌تواند در پاسخ دادن به سؤالاتش تقلب کند.

حجت الاسلام سعیدی یکی از راه‌های جلب نظر دو فرشته نکیر و منکر را راستگویی دانست و عنوان کرد: راستگویی و درست گویی ارتباط مستقیم با عمل صالح دارد و عمل یک فرد راست‌گو، درست است و این دو با هم، هم افزایی دارند و مکمل هم می‌باشند.

صدق لسان ملاک اسلام است

وی با اشاره به اینکه صدق لسان در همه مواقع سبب نجات انسان می‌شود، تصریح کرد: صدق لسان ملاک اسلام است و منظور از آن هر حرفی است که در آن رضای خداوند باشد.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: امروز یکی از ابزار‌های انحراف، دروغ‌پردازی رسانه‌های جهان در سطح گسترده برای انحراف افکار عمومی و ایجاد فتنه و فساد خصوصا در جوامع اسلامی است.

وی با بیان اینکه برخی رسانه‌ها در کنار یک حرف درست هزاران خبر غلط را نشر می‌دهند، افزود: راستگویی جزو آموزه‌های دین ما است و نویسندگان و رسانه‌ها باید به آن توجه داشته باشند.

حجت الاسلام سعیدی با بیان اینکه خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ما باید برای هدایت افکار عمومی جامعه و خنثی کردن دروغ‌های رسانه‌ها و خبرگزاری‌های خارجی صداقت و درستی را ملاک قرار دهند و آنچه را که مصلحت و حکمت است را منتشر کنند، اظهار کرد: رسانه‌ها اول باید حقایق را به سمع و نظر ملت برسانند و دوم دروغ‌هایی را که رسانه‌های جهانی و امپراطور کفر و استکبار بیان می‌کند را خنثی کنند.

مسؤلین با راستگویی و صداقت می‌توانند اعتماد مردم را جلب کنند

وی با اشاره به اینکه اگر مدیران جامعه از روی صداقت با مردم صحبت کنند، می‌توانند اعتماد مردم را جلب کنند، گفت: مردم نباید شایعاتی که در مورد مسؤلان گفته می‌شود را باور کنند چرا که توطئه‌ای از طرف دشمن است و قصد خراب کردن آنها را دارند.

امام جمعه قم تصریح کرد: امروز متأسفانه در دنیا راستگویی و صداقت در معادلات سیاسی گم شده است و سیاست مداران دنیا به گونه‌ای رفتار کردند که هیچکس توقع راستگویی از آن‌ها را ندارد.

انقلاب اسلامی ایران توانست ادبیات سیاسی جهان را تغییر دهد

وی در ادامه سخنانش افزود: انقلابی در جهان به رهبری امام خمینی(ره) و خون شهیدان و مجاهدت ملت ایران و هدایت مراجع و علما رخ داد که توانست ادبیات سیاسی جهان را تغییر دهد و راستگویی را به نمایش بگذارد که اکنون یکی از علل عصبانیت دشمن از ما همین مسئله راستگویی و افشای دروغ‌های آنان است.

حجت الاسلام سعیدی در پاسخ به این سؤال که چرا عده‌ای از مردم همچنان از صدق پرهیز می‌کنند، گفت: چون عده‌ای خود را خار و حقیر می‌بینند دیگر نمی‌توانند راست بگویند.

وی با بیان اینکه باید فرزندانمان را طوری تربیت کنیم که درستکار باشند و به دروغ روی نیاورند گفت: در روایتی از پیامبر(ص) آمده که ایشان فرموده‌اند: فردای قیامت آن کسی که از همه راستگو‌تر باشد به من نزدیک‌تر است.

