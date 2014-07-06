فرهنگ و هنر خود باید مولد اقتصادی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صفی پور بعداز ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در تبریز با اشاره به محدودیت بودجه های فرهنگی گفت: باید کار فرهنگی و هنری به سمتی رود که خود مستقل باشد و روی پای خود بایستد.

وی با اشاره به اینکه سوق دادن اعتبارات سازمان های ملی به بخش فرهنگ و هنر از سیاست های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی است، افزود: امیدواریم به نقطه ای برسیم که اصحاب فرهنگ و هنر دیگر دغدغه مسائل مالی و مشکلات معیشتی نداشته باشند.

صفی پور همچنین با اشاره به مشکلات گذشته هنرمندان و اهالی رسانه در آذربایجان شرقی گفت: جایگاه فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی را به جایگاه واقعی آن نزدیک کرده و با تمام توان از هنرمندان و خبرنگاران حمایت می کنیم.

وی با بیان اینکه بهبود وضعیت و امکانات سینماهای استان از دیگر اولویت های این اداره کل است، گفت: تا عید فطر 6 سینما در شهرستان های مختلف آذربایجان شرقی افتتاح می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه ارگان‌ های فرهنگی باید مکمل همدیگر باشند، ادامه داد: برای ارتقای فرهنگ جامعه باید همه نهادهای فرهنگی دست به دست هم دهند تا شاهد پیشرفت و ارتقای مقوله مهم فرهنگ در کشور باشیم.